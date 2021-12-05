Мазепин попал в аварию в гонке на Гран-при Саудовской Аравии

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Российский гонщик Haas Никита Мазепин попал в аварию на этапе 21-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.
Мазепин попал в аварию в гонке на Гран-при Саудовской Аравии
  • globallookpress.com
  • © ANTONIN VINCENT/www.imago-images.de

Инцидент произошёл на 16-м круге гонки. Вместе с россиянином в аварию попали британец Джордж Расселл из Williams и мексиканец Серхио Перес из Red Bull. Пилоты не получили сильных травм, но сам заезд был приостановлен.

Однако все трое не смогли продолжить гонку из-за повреждений болидов.

Примечательно, что в этой же гонке ранее в аварию попал партнёр Мазепина по команде немец Мик Шумахер.

Ранее сообщалось, что россиянин Роберт Шварцман стал вторым в третьей гонке этапа «Формулы-2» в Саудовской Аравии.

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