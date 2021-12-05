Мазепин попал в аварию в гонке на Гран-при Саудовской Аравии
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Инцидент произошёл на 16-м круге гонки. Вместе с россиянином в аварию попали британец Джордж Расселл из Williams и мексиканец Серхио Перес из Red Bull. Пилоты не получили сильных травм, но сам заезд был приостановлен.
Однако все трое не смогли продолжить гонку из-за повреждений болидов.
Примечательно, что в этой же гонке ранее в аварию попал партнёр Мазепина по команде немец Мик Шумахер.
Ранее сообщалось, что россиянин Роберт Шварцман стал вторым в третьей гонке этапа «Формулы-2» в Саудовской Аравии.