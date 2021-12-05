В статус-кво: Хэмилтон догнал Ферстаппена в общем зачёте «Формулы-1» после победы на Гран-при Саудовской Аравии

Льюис Хэмилтон стал первым победителем Гран-при Саудовской Аравии в «Формуле-1». Перед последним этапом в сезоне он сравнялся с Максом Ферстаппеном по количеству набранных очков в общем зачёте. Гонка в Джидде дважды останавливалась из-за серьёзных аварий, а на последних кругах произошло несколько инцидентов с участием двух лидеров, в результате чего нидерландский пилот получил пятисекундный штраф и финишировал вторым.

Первый день

Сезон в «Формуле-1» стремительно приближается к своей финишной черте. До развязки самого интересного за последние годы чемпионата мира осталось всего два этапа. Завершится серия традиционно в Абу-Даби, а перед этим пилотов ждал совершенно новый Гран-при Саудовской Аварии. В будущем он будет проходить в строящемся с нуля городе развлечений Киддии, а пока что для проведения гонок временно обустроили автодром на улицах Джидды. Организаторы пообещали, что эта трасса станет самой быстрой среди городских.

Перед приездом в Саудовскую Аравию интрига в борьбе за титул обострилась до предела. Ещё недавно Макс Ферстаппен мог похвастаться 19-очковым преимуществом над Льюисом Хэмилтоном, но перед двумя последними этапами отрыв сократился всего лишь до восьми баллов. Хотя пилот Red Bull и получил долгожданный шанс досрочно стать чемпионом мира, фаворитом в противостоянии с гонщиком Mercedes его уже было сложно назвать.

Это подтвердило и знакомство с протяжённой, похожей на «Спа-Франкоршам» трассой. В первой пятничной тренировке Хэмилтон возглавил протокол, обогнав Ферстаппена на 0,056 секунды — выигрыш можно было назвать символически, так как круг Джидды является одним из самых длинных в календаре «Формулы-1». Вечером, когда солнце село и условия стали более похожими на гоночные, пилот Mercedes обыгрывал лидера общего зачёта уже почти на две десятых. Между ними при этом оказались напарник Хэмилтона Валттери Боттас и представитель AlphaTauri Пьер Гасли.

Relive the drama from Jeddah's second practice session 🍿#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 — Formula 1 (@F1) December 3, 2021

Квалификация

В субботу перед квалификацией Ферстаппен совершил ответный ход и превзошёл результат Хэмилтона в последней тренировке. Для пилота Mercedes эта сессия свободных заездов могла бы закончиться и более неприятными последствиями. Сразу после неё британца вызвали стюарды — его заподозрили в игнорировании двойных жёлтых флагов.

В этом режиме гонщикам предписано сбрасывать скорость, иначе можно получить штраф в пять позиций на стартовом поле. Именно такие санкции получил Ферстаппен на предыдущем этапе в Катаре, в результате чего был вынужден стартовать шестым и не смог отнять победу у Хэмилтона. Но действующий чемпион мира избежал наказания. Стюарды заявили, что режим был включён по ошибке и никакой опасности, которая требовала вывесить флаги, не было.

Но это было не единственным нарушением со стороны гонщика Mercedes. Он также неоправданно сбросил скорость во время быстрого круга Никиты Мазепина из Haas и чуть не спровоцировал аварию. За это Хэмилтон получил официальное предупреждение и денежный штраф, а также лишнюю нервотрёпку перед квалификацией.

Борьба за поул-позицию действительно началась для вице-лидера чемпионата не лучшим образом. Он сильно ошибся во время первого быстрого круга, а потом не стал улучшать удачную попытку, оказавшись, таким образом, на девятом месте. При этом у Боттаса, показавшего второй результат, возникли проблемы с зажиганием, из-за чего его возвращение на трассу оказалось под вопросом. Лучшим в первой сессии стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Во втором сегменте всё круто поменялось. Теперь уже Хэмилтон показывал самые быстрые секунды, а за ним оказались оба пилота Red Bull. Боттасу всё-таки устранили неполадки, и финн показал четвёртое время. Первая четвёрка уложилась в четверти секунды, так что финальная борьба обещала быть непредсказуемой.

В нужный момент Ферстаппен смог ещё прибавить и выиграть первую попытку. Хэмилтон ответил во второй, обойдя нидерландца всего на 0,142 секунды. Последнее слово оставалось за лидером общего зачёта, но его постигла неудача — он сначала задел стену в первом повороте, а затем в последнем и вовсе разбил болид. Пилота Red Bull обошёл ещё и Боттас на совсем ничтожные 0,031 секунды. В четвёртый раз за сезон весь первый ряд достался Mercedes, а Хэмилтон возглавил стартовое поле в 103-й раз за карьеру.

Quickest in the first two sectors of his final flying lap 🚀



And then Max Verstappen's hopes of pole are dashed on the last corner in Q3 #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1pic.twitter.com/Y6HyMjT1Dy — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Гонка

Воскресная гонка началась для немецкой команды очень удачно. Хэмилтон и Боттас спокойно сдержали Ферстаппена на старте и принялись планомерно создавать отрыв от пилота Red Bull. Гонщики Mercedes по очереди владели быстрейшим кругом, не давая кому-либо ещё надеяться на бонусное очко. Ферстаппен сразу же стал проигрывать лидерам довольно ощутимые полторы-две секунды.

Так продолжалось до тех пор, пока не произошла авария с участием Мика Шумахера. Пилот Haas не справился с управлением в скоростном повороте и сильно разбил болид о заграждение. На трассу выехал автомобиль безопасности, и многие пилоты, в том числе Хэмилтон и Боттас, свернули в боксы за свежими шинами. Ферстаппен останавливаться не стал и оказался невероятно прав. Вскоре стало известно, что рестарт гонки будет проходить с места, так что голландец мог поменять резину, не теряя первого места. Бенефициарами этого решения также стали Эстебан Окон из Alpine и Даниэль Риккардо из McLaren, поднявшиеся в первую пятёрку.

Едва гонка возобновилась, как Хэмилтон попытался отыграть потерянную позицию, но Ферстаппен жёстко его осадил. Британцу пришлось поехать по более широкой траектории и даже пропустить Окона. Долго эта борьба не продлилась — в середине пелотона произошёл массовый завал с участием Переса, Мазепина и Джорджа Рассела из Williams. Гонку снова пришлось остановить и начать её заново, только теперь лидерство Ферстаппена было поставлено под сомнение. Менеджмент «Формулы-1» провёл оперативные переговоры с Red Bull и потребовал, чтобы её пилот встал за Хэмилтоном в обмен на отказ от расследования инцидента между ними.

🚩 RED FLAG (LAP 15/50) 🚩



The red flag flies again - Perez, Mazepin and Russell are all out after a melee on the restart#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1pic.twitter.com/J6fM3pn9cY — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Но и это не сдержало лидера чемпионата. Когда гонка стартовала в третий раз, он обошёл и Окона, и Хэмилтона. Два непримиримых соперника принялись показывать пилотаж высшего класса — они оба на каждом следующем круге показывали лучшие для себя время. Но небольшой отрыв, не доходивший даже до полутора секунд, сохранялся. Он вполне мог растаять после очередного инцидента с участием Юки Цуноды, чей AlphaTauri загорелся прямо на трассе, но всё-таки организаторы не стали прерывать такую ожесточённую борьбу.

Хотя остудить пыл гонщиков всё же стоило. Когда Хэмилтон приблизился на расстояние атаки, Ферстаппен снова грубо оттолкнул соперника в сторону. Оба срезали поворот, и голландец был явным виновником ситуации. Команда предупредила его, что британца всё-таки нужно пропустить, чтобы избежать разбирательства. Пилот Red Bull согласился и сбросил скорость, но Хэмилтону никто не сказал, что он вправе перехватить лидерство. Представитель Mercedes вместо обгона уткнулся в соперника и надломил своё крыло. Ферстаппен посчитал, что его совесть чиста, но на всякий случай ещё раз пропустил преследователи и опять обогнал его.

LAP 38/50



MAX AND LEWIS COLLIDE!



Verstappen is instructed to give the place to Hamilton, but they make contact 😱#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1pic.twitter.com/QnRaWoaYzP — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Однако стюарды настаивали на том, что в отношении Хэмилтона ещё не была восстановлена справедливость. Ферстаппен получил пятисекундный штраф, после которого победитель гонки стал известен. К тому же британец и сам всё-таки вышел вперёд благодаря своей невероятной скорости, позволявшей дальше устанавливать лучшие круги.

Хэмилтон отпраздновал победу в первом в истории Гран-при Саудовской Аравии и полностью ликвидировал отставание от Ферстаппена в зачёте чемпионата мира. Оба пилота к последнему этапу набрали 369,5 очков — в Абу-Даби чемпионом станет тот, кто финиширует раньше. Подиум в Джидде дополнил Боттас, в последний момент сумевший обогнать Окона.