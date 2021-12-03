Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Саудовской Аравии, Мазепин — 20-й

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Британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл вторую свободную практику Гран-при Саудовской Аравии.
Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Саудовской Аравии, Мазепин — 20-й
  • Reuters

Британский гонщик показал время 1.29,018. Второе место занял его напарник по команде Валттери Боттас (+0,061). Третий — пилот Red Bull Макс Ферстаппен (+0,081).

В концовке тренировки гонщик Ferarri Шарль Леклер сильно разбил машину в 22-м повороте.

Российский пилот команды Haas Никита Мазепин показал последний результат (20-е место).

Ранее Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Саудовской Аравии, Мазепин — 20-й.

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