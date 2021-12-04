Ферстаппен ожидает неприятностей от опасной трассы Гран-при Саудовской Аравии
- Reuters
«Это довольно опасная трасса. На ней много слепых поворотов. Если кто-то будет медленно ехать в этих местах, то ты не узнаешь об этом, пока не доберёшься туда. Я ожидаю неприятностей, могут быть столкновения», — цитирует голландского гонщика Daily Mail.
Гран-при Саудовской Аравии пройдёт 5 декабря на городской трассе с 27 поворотами в Джидде при искусственном освещении.
24-летний Ферстаппен может досрочно стать чемпионом мира по итогам 21-го этапа.
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Саудовской Аравии.