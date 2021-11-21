Возрождение интриги: Хэмилтон выиграл Гран-при Катара «Формулы-1» и сократил отставание от Ферстаппена до восьми очков

Льюис Хэмилтон одержал победу на первом в истории Гран-при Катара. Пилот Mercedes стартовал с поул-позиции и выиграл 102-ю гонку в своей карьере. Вторым финишировал лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, также показавший лучшее время на круге. За два этапа до конца сезона он опережает действующего чемпиона мира всего на восемь очков. Третье место в Дохе занял Фернандо Алонсо, для которого этот подиум стал первым за семь лет.

Первый день

В этом году «Формула-1» обзавелась целым ближневосточным турне, по итогам которого определится, кто станет чемпионом мира. К уже включённым в календарь гонкам в ОАЭ и Саудовской Аравии по ходу сезона добавился новый Гран-при Катара. Первоначально эмират должен был принять свой этап на свежепостроенной трассе в 2023 году. Но из-за пандемии COVID-19 менеджмент «Формулы-1» договорился с организаторами, чтобы одна гонка состоялась уже сейчас, когда борьба между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном находится в самом разгаре.

Новой трассы в Катаре пока нет, и в этом году гонку принимает хорошо знакомый мотоциклистам «Лусаил». На нём уже не раз проходили этапы MotoGP, а также заезды младших автогоночных серий, в которых в разное время участвовали Серхио Перес, выступающий теперь за Red Bull, и Никита Мазепин, представляющий Haas. Особенностью автодрома является наличие длинной прямой и 16 поворотов.

Хотя большинство пилотов впервые приехали на «Лусаил», по первым пятничным тренировкам стало видно, что лучше всего она подходит четырём пилотам — Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу из Mercedes, Максу Ферстаппену из Red Bull и Пьеру Гасли, представляющему AlphaTauri. Они занимали первые места в обеих сессиях, притом что заезды проходили в разных условиях: утренняя тренировка состоялась в 30-градусную жару, а вечерняя, после захода солнца — уже при более низких температурах. Перес, к слову, оба раза становился только восьмым, а Мазепин сначала показал худший результат среди всех пилотов, а потом и вовсе не покидал боксы из-за повреждённого шасси.

FP3 was over before it began for Nikita Mazepin 😫#QatarGP 🇶🇦 #F1pic.twitter.com/uycKPyvgjk — Formula 1 (@F1) November 20, 2021

Второй день

Проблемы российского пилота не исчезли за ночь. Ему собрали новую машину, но когда началась третья сессия свободных заездов, Мазепин проехал всего несколько метров, прежде чем в команде решили, что нужно возвращаться на ремонт. Перед квалификацией он так и не смог проверить свой болид в деле.

Неприятностей хватало и Ферстаппену. Хотя он и показал третий результат, но в течение тренировки всё время возвращался в боксы, чтобы подправить то переднее антикрыло, то привод DRS. Голландец уступил около трети секунды двум пилотам Mercedes, которых разделяли 0,078. Перес поднялся на пятое место, но по-прежнему уступал Гасли.

В квалификации у Red Bull поводов для оптимизма не прибавилось. Ферстаппен с каждой сессией проигрывал Хэмилтону всё больше и больше, в итоге уступив больше 0,4 секунды в борьбе за поул-позицию. Иногда лидеру чемпионата мира навязывал борьбу Боттас, но ему покорилось только третье место.

Соседом финна по второму ряду стартовой решётки оказался всё тот же Гасли, хотя заканчивал заезды он с пробитым о поребрик колесом. Неудача, только гораздо более серьёзная, постигла и Переса: мексиканец не пробился в финальный раунд и стал лишь 11-м, оставив Ферстаппена в одиночестве противостоять Mercedes.

Гонка

Прокол Гасли в квалификации не имел последствий для него самого, но оказался крайне неприятным для некоторых других пилотов. Судьи внимательно проверили, кто после аварии сбросил мощность на необходимом участке, а кто продолжал ехать на полной скорости. В воскресенье были названы два нарушителя: Ферстаппен и Боттас. Пилот Red Bull потерял пять мест на стартовой решётке, а гонщик Mercedes — три. Таким образом, Хэмилтон оказался сразу на шесть мест впереди Ферстаппена, что давало ему прекрасный шанс отыграть отставание в 14 очков, имевшееся перед Гран-при Катара.

Но для голландца не составило особого труда вернуться на свои законные позиции. Со стартом гонки он сразу же вырвался на четвёртое место и оказался за Гасли, которого сумел обойти Фернандо Алонсо из Alpine. Боттас не приложил усилий, чтобы сдержать главного соперника своего напарника: финн провалил старт и откатился на 11-ю строчку. Всего через пару кругов Ферстаппен обогнал и Гасли, и Алонсо.

LAP 6/57



What a start in Qatar from Max Verstappen!



He's already up to P2, having started in P7 👏



The battle between him and Lewis Hamilton is ON! 🍿#QatarGP 🇶🇦 #F1pic.twitter.com/nepwvVwfy0 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

С Хэмилтоном же вести борьбу было не так просто. Пилот Mercedes чуть ли не на каждом круге обновлял лучшее время, что позволяло ему отрываться от преследователя. По итогам десяти кругов их разделяло больше пяти секунд, и отрыв рос дальше. «Формула-1» словно вернулась в недалёкое прошлое, когда Хэмилтон просто не оставлял шансов другим пилотам. У Ферстаппена оставался только один козырь — удачная тактика. Когда отставание превысило восемь секунд, Макс отправился в боксы.

Хэмилтон последовал за ним, хотя у него был прекрасный темп, позволявший и дальше показывать быстрейшие секунды на круге. Пит-стоп британца прошёл идеально, и его отрыв только возрос. Прошло несколько минут, и пилот Mercedes продолжил обновлять лучшее время, хотя к тому времени он уже был на более жёстких шинах.

Иногда у Ферстаппена всё-таки возникали призрачные шансы на победу. В какой-то момент он отыграл 0,8 секунды на круге, а затем перестал терять время относительно Хэмилтона. Но долго поддерживать положительную динамику гонщику Red Bull не удалось. Ему оставалось только надеяться, что бонусное очко за лучший круг всё-таки достанется ему, а не Хэмилтону, а для этого нужно было терпеливо ждать финиша.

У их напарников дела складывались совершенно по-разному. Перес с 11-й стартовой позиции сумел подтянуться на третью в упорной борьбе с Алонсо. У Боттаса же такого впечатляющего прорыва не было — ему помешал прокол, случившийся из-за того, что финн слишком долго откладывал свой пит-стоп. Из-за лопнувшей шины он также повредил носовой обтекатель, что привело к задержке в боксах. Надеяться на попадание в очковую зону Боттас уже не мог, а уже ближе к финишу его ждал технический сход.

Ближе к концу гонки Ферстаппен спровоцировал Переса и Хэмилтона ещё на один пит-стоп — пилотам Red Bull нужен был лучший круг, а лидеру гонки требовалось как-то на это ответить. Только если голландец ничем не рисковал, когда заезжал в боксы, то для мексиканца этот манёвр оказался лишним. Перес пропустил вперёд трёх соперников, которым остановка была ни к чему. На свежих шинах он обошёл Лэнса Стролла и Эстебана Окона, но Алонсо упускать подиум не собирался.

Последние круги прошли под знаком борьбы Ферстаппена с секундомером и Переса с Алонсо. И вновь одному пилоту Red Bull повезло, а другому нет. Ферстаппен не помешал Хэмилтону одержать 102-ю победу в карьере, но благодаря лучшему кругу в гонке сохранил отрыв в восемь очков перед двумя заключительными этапами в Саудовской Аравии и ОАЭ. Перес же так и не настиг Алонсо, который оказался в первой тройке впервые с апреля 2014 года.