Ферстаппен объяснил свои действия в спорном инциденте с Хэмилтоном на Гран-при Бразилии
- AP
«Мы оба пытались войти в поворот первыми. Я затормозил немного позже, чтобы удержать позицию, но мои шины были уже достаточно изношены. Сцепление было не очень хорошим, поэтому выехать немного шире, за пределы трассы, было самым безопасным решением», — цитирует Ферстаппена Racer.
При этом он рад, что стюарды позволили им соревноваться, а сама гонка была очень интересной.
«У Льюиса был очень высокий темп, мне было сложно защищать позицию. Думаю, в целом мы делали всё правильно, просто были слишком медленными», — добавил Ферстаппен.
Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии, хотя стартовал с десятого места. Ферстаппен стал вторым.
Ранее Хэмилтон поделился эмоциями после победы на Гран-при Бразилии.