Ферстаппен объяснил свои действия в спорном инциденте с Хэмилтоном на Гран-при Бразилии

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен объяснил свои действия в спорном инциденте с британским гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном на этапе «Формулы-1» Гран-при Бразилии.

«Мы оба пытались войти в поворот первыми. Я затормозил немного позже, чтобы удержать позицию, но мои шины были уже достаточно изношены. Сцепление было не очень хорошим, поэтому выехать немного шире, за пределы трассы, было самым безопасным решением», — цитирует Ферстаппена Racer.

При этом он рад, что стюарды позволили им соревноваться, а сама гонка была очень интересной.

«У Льюиса был очень высокий темп, мне было сложно защищать позицию. Думаю, в целом мы делали всё правильно, просто были слишком медленными», — добавил Ферстаппен.

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии, хотя стартовал с десятого места. Ферстаппен стал вторым.

Ранее Хэмилтон поделился эмоциями после победы на Гран-при Бразилии.