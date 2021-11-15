Ферстаппен объяснил свои действия в спорном инциденте с Хэмилтоном на Гран-при Бразилии

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Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен объяснил свои действия в спорном инциденте с британским гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном на этапе «Формулы-1» Гран-при Бразилии.
Ферстаппен объяснил свои действия в спорном инциденте с Хэмилтоном на Гран-при Бразилии
  • AP

«Мы оба пытались войти в поворот первыми. Я затормозил немного позже, чтобы удержать позицию, но мои шины были уже достаточно изношены. Сцепление было не очень хорошим, поэтому выехать немного шире, за пределы трассы, было самым безопасным решением», — цитирует Ферстаппена Racer. 

При этом он рад, что стюарды позволили им соревноваться, а сама гонка была очень интересной.

«У Льюиса был очень высокий темп, мне было сложно защищать позицию. Думаю, в целом мы делали всё правильно, просто были слишком медленными», — добавил Ферстаппен.

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии, хотя стартовал с десятого места. Ферстаппен стал вторым.

Ранее Хэмилтон поделился эмоциями после победы на Гран-при Бразилии.

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