Хэмилтон — о победе на Гран-при Бразилии: атаковал изо всех сил

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после победы на Гран-при Бразилии «Формулы-1».

«Вот это гонка! Команда проделала великолепную работу, Валттери отлично выступил, мы постарались набрать как можно больше очков. Я атаковал изо всех сил», — цитирует гонщика «серебряных стрел» Sky Sports.

Хэмилтон напомнил, что сначала он оказался последним в спринте, потом получил ещё штраф в пять позиций.

«Наверное, это самый тяжёлый уикенд в моей карьере», — сказал британский пилот.

По словам Хэмилтона, он не ожидал, что после старта с десятой позиции сможет так сильно сократить отставание. Но девиз «всегда бороться до конца» помог ему победить в гонке.

«Ощущения сейчас — как после первой победы, потому что я давно не выигрывал», — заключил он.

Британец стартовал с десятого места, однако смог одержать победу. Второе место занял Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим финишировал ещё один пилот Mercedes Валттери Боттас.

Ранее пресс-служба «Формулы-1» показала прорыв Хэмилтона с 20-го места на пятое.





