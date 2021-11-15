C последнего места на первое: Хэмилтон выиграл Гран-при Сан-Паулу после аннулирования результатов квалификации

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сан-Паулу и одержал 101-ю победу за карьеру в чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1». По ходу уикенда ему аннулировали результат в квалификации за нарушение регламента, поэтому британец стартовал последним в спринте, определявшем расстановку на стартовой решётке. Однако это не помешало пилоту Mercedes взять верх над Максом Ферстаппеном из Red Bull и сократить отставание от него в общем зачёте до 14 очков. Никита Мазепин финишировал 17-м.

Квалификация

Гран-при Бразилии в этом сезоне не только сменил вывеску и получил название в честь Сан-Паулу, но и полностью поменял свой формат. В третий раз за сезон пилотам «Формулы-1» нужно было помериться силами в квалификации, определить по ней стартовые позиции в спринте, а затем по итогам этой гонки из 24 кругов разыграть места в пелотоне на главное событие уикенда.

Льюис Хэмилтон приехал в Бразилию с новым двигателем и автоматическим штрафом в пять мест перед началом гонки, так что новое расписание было для него как нельзя кстати. С ним он мог навязывать Максу Ферстаппену борьбу за чемпионство, так как в спринте разыгрываются бонусные очки для призёров. В теории пилот Mercedes мог ещё до воскресенья сократить отставание от конкурента из Red Bull до 16 очков, что дало бы ему совсем другой настрой.

«Интерлагос» сложно назвать любимой трассой Хэмилтона — на ней он побеждал «всего» два раза. Но с первых кругов пятничной практики он стал показывать свою готовность покорять легендарный автодром. Британский гонщик показал лучшее время и выиграл больше трети секунды у Ферстаппена, чего на коротком круге «Интерлагоса» добиться крайне сложно. За лидером чемпионата расположились его напарник по команде Серхио Перес и ещё один пилот Mercedes Валттери Боттас, а другие гонщики в их спор не вступали.

В квалификации Хэмилтон продолжил наращивать преимущество над Ферстаппеном. В первой сессии он выиграл уже 0,6 секунды у голландца, которого обошли ещё четыре спортсмена. После перерыва Хэмилтону аннулировали лучший круг за его неправильное прохождение, но со второй попытки он снова уверенно обошёл лидера чемпионата. Наконец, в финальном споре британец выиграл четыре десятые у своего главного конкурента и получил возможность стартовать первым в спринте.

Catch up on all the highlights from qualifying in Brazil 🍿#BrazilGP 🇧🇷 #F1 — Formula 1 (@F1) November 12, 2021

Спринт

Но перед спринтерской гонкой Mercedes узнал ошеломляющую новость. Проверка болида Хэмилтона выявила несоответствие машины техническому регламенту — расстояние между закрылками заднего крыла во время режима DRS превышало допустимые 85 мм. Стюарды отнеслись к такому нарушению максимально серьёзно и полностью аннулировали результаты пилота в квалификации. В субботу ему предстояло стартовать с последнего места и пытаться прорваться вперёд всего за полчаса, отведённые на спринт.

Первый ряд достался Ферстаппену и Боттасу, которые для этого заезда выбрали разные типы шин. Лучшей оказалась стратегия финского пилота — он сразу опередил лидера чемпионата, которого вскоре прошёл ещё и Карлос Сайнс из Ferrari. Голландец спустя четыре круга отыгрался, но догнать Боттаса уже не получалось. Надежда была на то, что более мягкая резина у гонщика Mercedes не продержится до финиша, но она не оправдалась. В итоге именно финн стал обладателем поул-позиции, позволив Ферстаппену забрать только два, а не три лишних очка. Третье место сохранил Сайнс, не дававший Пересу возможность для атаки.

Хэмилтон, как и ожидалось, стал главным возмутителем спокойствия. Чуть ли не на каждом круге он обгонял того или иного пилота. К середине гонки он вырвался на десятое место, но дальше атаковать соперников становилось труднее. В итоге он финишировал пятым, а стартовать в гонке должен был десятым — за ним всё ещё числился штраф за замену силовой установки.

Check out highlights from a scorching 24 laps in Interlagos! 🔥#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Гонка

В воскресенье Боттасу нужно было как можно дольше сдерживать Ферстаппена и Переса, чтобы дать хоть какой-то шанс Хэмилтону в дальнейшем побороться с ними. Но финн сдался практически в самом начале гонки. Один за другим его прошли пилоты Red Bull, и он опустился на третье место. Хэмилтон тем временем прорвался с десятой позиции на шестую, а спустя ещё пару кругов стал уже четвёртым. Кроме него успешный старт был ещё у Никиты Мазепина — в какой-то момент пилот Haas даже ехал 14-м, хотя начинал гонку из хвоста пелотона.

LAP 1/71



Puncture for Lando Norris



Max Verstappen takes P1



Lewis Hamilton up to P6 from P10#BrazilGP 🇧🇷 #F1pic.twitter.com/OaiMtWOXuP — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Когда Хэмилтон приблизился к Боттасу, тот пропустил вперёд напарника. Между ним и Ферстаппеном было всего 4,7 секунды, когда на трассе появился автомобиль безопасности. Из-за разбитого носового обтекателя у Юки Цуноды из AlphaTauri всем пришлось сбавить скорость, чтобы очистить трассу от обломков. Когда гонка продолжилась, машины первой тройки шли вплотную друг к другу, так что борьба за победу была ещё впереди.

Перес некоторое время сдерживал Хэмилтона, что позволяло Ферстаппену оторваться от них обоих на полторы секунды, но даже относительно голландца пилот Mercedes ехал слегка быстрее. На исходе получаса гонки Хэмилтон принялся атаковать Переса и со второй попытки отвоевал для себя второе место. Пока между ними шли разборки, Ферстаппен увеличил отрыв до четырёх секунд и должен был охранять его на протяжении большей части дистанции.

LAP 18/71



After briefly swapping positions, Lewis Hamilton passes Sergio Perez to take P2 - and makes it stick



He's now off in pursuit of title rival Max Verstappen



We told you this might be pretty good, didn't we? 😉#BrazilGP 🇧🇷 #F1pic.twitter.com/cN6xGKjh7Y — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Хэмилтон попытался сократить отставание за счёт более раннего пит-стопа, и у него это получилось — после смены шин двух пилотов разделяли уже 1,6 секунды. Британец на свежей резине стал обновлять лучшие круги в гонке и нагонять соперника. Исправить ситуацию Ферстаппен решил ещё одним заездом в боксы, на который пришлось отвечать Хэмилтону. На короткое время голландец получил передышку, но его машина по-прежнему ехала медленнее.

Два пилота наконец-то схлестнулись в начале второго часа гонки. В четвёртом повороте Хэмилтон попытался атаковать, но Ферстаппен выдавил его за пределы трассы и сам съехал на обочину. Оба пилота остались на своих позициях и продолжили гонку. Судьи не стали расследовать этот инцидент, посчитав его одним из эпизодов борьбы.

За 14 кругов до финиша Хэмилтон добился своего и без всяких санкций. Перед тем же самым поворотом он обошёл Ферстаппена. Голландец пытался сдержать его, петляя по прямой, но получил предупреждение, что так делать нельзя. Впрочем, сдерживать к тому времени ему уже было некого — пилот Mercedes быстро обеспечил себе трёхсекундный задел и мчался к финишу на первом месте.

В итоге Хэмилтон первым среди пилотов «Формулы-1» пошёл на вторую сотню побед — в его активе теперь 101 выигранная гонка. Он сократил отставание от Ферстаппена в общем зачёте до 14 очков за три этапа до конца сезона. Британец мог бы выиграть ещё немного, но в последний момент Перес переобул шины и забрал себе очко за лучший круг, как это неделей ранее сделал Боттас. Мексиканец финишировал четвёртым вслед за финским пилотом. Мазепин благодаря двум сходам и выигранной дуэли у Мика Шумахера занял 17-е место.