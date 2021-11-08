Хэмилтон возмущён действиями своего партнёра Боттаса, который позволил Ферстаппену выиграть Гран-при в Мексике

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон недоволен действиями своего партнёра по команде Валттери Боттаса на этапе Гран-при в Мексике.

«Я представлял старт несколько по-другому. Если бы Боттас стартовал более удачно, я бы попробовал поймать его слип-стрим. Но в итоге мы оказались рядом, что тоже было неплохо. Я начал прикрывать свою сторону трассы, чтобы нас нельзя было обойти по внутренней траектории. Я пытался сдержать Переса, которого видел в зеркалах. Думал, что Валттери делает то же самое, но он не закрыл калитку Ферстаппену. Макс выбрал хороший момент для торможения в первом повороте и прошёл нас. Я находился на грязной части трассы и ничего не мог с ним поделать», — цитирует Хэмилтона GPFans.

Пилот команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен выиграл 18-й этап чемпионата мира по автогонкам — Гран-при Мехико. Второе место занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, третий — Серхио Перес из Red Bull.

Ранее Ферстаппен выиграл Гран-при в Мексике, Хэмилтон — второй, Мазепин — 18-й.