Мазепин рассказал о своём самочувствии после положительного теста на коронавирус
- Reuters
«Всем привет! Печально сообщать об этом, однако у меня положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя нормально, но сегодня не сумею выйти на старт гонки. Желаю всем моим друзьям-пилотам фантастического завершения сезона. Благодарю всех за поддержку», — написал в Instagram Мазепин.
В своём дебютном сезоне в «Формуле-1» российскому пилоту не удалось набрать ни одного очка.
Ранее сообщалось, что Мазепин заболел коронавирусом и пропустит Гран-при Абу-Даби.