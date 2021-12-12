Мазепин рассказал о своём самочувствии после положительного теста на коронавирус

Российский пилот Haas Никита Мазепин, заболевший коронавирусом, высказался о своём нынешнем состоянии.

«Всем привет! Печально сообщать об этом, однако у меня положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя нормально, но сегодня не сумею выйти на старт гонки. Желаю всем моим друзьям-пилотам фантастического завершения сезона. Благодарю всех за поддержку», — написал в Instagram Мазепин.

В своём дебютном сезоне в «Формуле-1» российскому пилоту не удалось набрать ни одного очка.

Ранее сообщалось, что Мазепин заболел коронавирусом и пропустит Гран-при Абу-Даби.