Хэмилтон после гонки поздравил Ферстаппена с чемпионством

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поздравил нидерландского гонщика Red Bull Макса Ферстаппена с победой в личном зачёте сезона «Формулы-1» по завершении Гран-при Абу-Даби.

После завершения гонки, которую выиграл Ферстаппен, Хэмилтон подошёл к своему сопернику и поздравил его с успехом.

Причём перед заездом в столице ОАЭ у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

Хэмилтон лидировал большую часть гонки, но на последнем круге в Red Bull отреагировали на решение директора гонки убрать машину безопасности и перевели Ферстаппена на мягкие шины, благодаря чему он обогнал оппонента.

По итогам сезона Ферстаппен набрал 395,5 очка и впервые в карьере стал чемпионом мира. Семикратный обладатель титула Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.

Ранее сообщалось, что Mercedes восьмой раз подряд завоевала Кубок конструкторов.