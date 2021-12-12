Ферстаппен назвал невероятной свою победу в этом сезоне «Формулы-1»

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на Гран-при Абу-Даби и завоевания первого чемпионского титула в карьере.

«Это невероятно. Я всю гонку боролся, у меня даже ноги свело. Это невероятно. Я не знаю, что сказать. Ребята в моей команде заслуживают этого. Мне нравится работать с ними, мы вместе с 2016 года», — сказал Ферстаппен после гонки.

Он отметил, что его команде наконец-то повезло, поблагодарил своего напарника Серхио Переса, а также подчеркнул, что любит Red Bull и своих болельщиков.

«Я бы мог делать это ещё лет 15, остался бы с ними на всю оставшуюся жизнь. Кристиан и Хельмут поверили мне 16-летнему, и мы наконец-то пришли к титулу», — добавил Ферстаппен.

По итогам сезона Ферстаппен набрал 395,5 очка и впервые в карьере стал чемпионом мира. Семикратный обладатель титула, британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.

Ранее Хэмилтон после гонки поздравил Ферстаппена с чемпионством.