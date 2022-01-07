Полное доминирование: «КамАЗ-мастер» занимает три первых места по итогам первой недели «Дакара»

Российская команда «КамАЗ-мастер» доминирует в зачёте грузовиков на ралли-рейде «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии. По итогам первой недели экипажи Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева и Антона Шибалова лидируют в общей классификации, а пилот Андрей Каргинов выиграл три этапа из шести. На промежуточном третьем месте в соревнованиях квадроциклов идёт Александр Максимов, выигравший последний спецучасток перед днём отдыха.

Новый год в автоспорте традиционно начинается с ралли-рейда «Дакар». В третий раз подряд это суровое испытание для гонщиков проходит посреди пустынь Саудовской Аравии. Первая неделя марафона уже подошла к концу, и по её итогам российская команда «КамАЗ-мастер» уверенно лидирует в классе грузовиков, занимая три первых места в общем зачёте.

С 2022 года «Дакар» имеет новый статус. Если раньше соревнования были независимыми, то теперь это первый из пяти этапов дебютного чемпионата мира по ралли-рейдам, проходящего под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA). Для большинства участников это изменение не имело никакого значения, но россиян оно касалось напрямую: из-за него они должны выступать на 44-м «Дакаре» под нейтральным флагом.

Белорусской команде «МАЗ-СПОРТавто», выступающей в классе грузовиков, не повезло ещё сильнее. Из-за санкций три её экипажа вообще не были допущены до старта. А ведь в прошлом году МАЗы считались чуть ли не основными конкурентами российских машин: им удавалось семь раз подниматься на подиум отдельных этапов, а пилот Сергей Вязович некоторое время шёл первым, а затем вторым в общем зачёте.

На нынешнем «Дакаре» «КамАЗ-мастер» представлен четырьмя экипажами и двумя разными машинами. Действующий чемпион Дмитрий Сотников и победитель пяти ралли-рейдов Эдуард Николаев получили в своё распоряжение новейшие грузовики K5, успешно опробованные на прошлогоднем «Шёлковом пути». Их напарники Антон Шибалов и Андрей Каргинов остались со старыми моделями, дополненными разными техническими новинками.

Российская команда показала свою силу уже во время 19-километрового пролога, в котором заняла четыре первых места. Победителем стал Николаев, для которого этот успех первый в Саудовской Аравии — до этого ему сильно не везло в 2020 году, а прошлогодний марафон он и вовсе пропустил. На первом полноценном этапе с 333-километровым спецучастком тоже поначалу лидировали четыре КамАЗа, но затем Шибалов потерял много времени из-за двух проколов, а экипаж Каргинова ошибся с навигацией. В первую тройку к Сотникову и Николаеву поднялся чех Алеш Лопрайс на Praga, но из-за 15-минутного штрафа он всё-таки позволил российским гонщикам занять весь пьедестал почёта.

На следующий день у «КамАЗ-мастер» снова не было конкурентов. Второй спецучасток должен был пройти по правилам марафона, то есть без возможности принять помощь от своих команд, но из-за прошедших сильных дождей статус этапа пришлось понизить до обычного. Все российские экипажи образцово провели свои заезды, если не считать короткую заминку Николаева, застрявшего в песке. Лучшим по итогам дня стал Каргинов, не выигрывавший отдельных этапов «Дакара» с 2020 года.

Следующий заезд включал в себя относительно короткий, но достаточно сложный 255-километровый спецучасток. Николаеву не повезло сначала наткнуться на дерево, разбившее лобовое стекло, а затем и на камень, из-за которого лопнула шина. Ему пришлось пропустить на третье место голландца Януса ван Кастерена на Iveco. Сотников укрепил своё лидерство в общем зачёте, заодно продлив и без того долгую победную серию российских грузовиков.

Настоящие проблемы «КамАЗ-мастер» испытал на четвёртом этапе, получившем самый длинный, 465-километровый спецучасток. Участники «Дакара» отправились из пустыни в горы, и на их пути постоянно оказывались русла рек, которые из-за дождей наполнились где водой, а где просто грязью. В одну из таких ловушек угодил экипаж Каргинова. После неполадок с коробкой передач его машина крепко застряла в зыбком грунте. Россиянам помогли литовцы на Tatra, но день для них был потерян — в общем зачёте Каргинов опустился на седьмое место. Выигравший этап Николаев тоже испытал трудности: его кабину залило водой при пересечении реки.

Каргинов хотя и практически выбыл из борьбы за победу на «Дакаре», но не отказал себе в удовольствии показать лучшее время на следующем этапе, полном различных каменных ловушек. Он избежал проблем с навигацией, которые пришлось решать партнёрам по команде. Впрочем, задержки из-за скрытых точек не помешали «КамАЗ-мастер» в очередной раз занять четыре первых места.

Последний перед выходным этап вновь стал проверкой для штурманов — от их работы зависел успех каждого экипажа. Вновь удача улыбнулась Каргинову, перед которым забрезжил шанс подняться на четвёртое место в общем зачёте: российский пилот сократил отставание от ван Кастерена уже до 33 минут.

Считаные секунды напарнику уступили Сотников и Николаев, между которыми идёт борьба за победу на «Дакаре», их разделяет около 10,5 минут. Не повезло в пятницу только Шибалову, который в один момент потерял сразу два колеса. Он по-прежнему идёт третьим в общем зачёте, но уже на достаточно почтительном расстоянии от других КамАЗов.

Кроме грузовиков из Набережных Челнов, на «Дакаре» успешно выступают и другие россияне. Дебютант ралли-рейда Александр Максимов стал главным открытием соревнований квадроциклов. Он выиграл четвёртый этап, но из-за штрафа опустился на третье место. Максимов показал лучшее время и на сокращённом из-за дождей шестом спецучастке, благодаря чему вернулся в тройку общего зачёта. В состязании серийных вездеходов Сергей Карякин два раза подряд оказывался третьим на отдельных этапах, а по сумме всех заездов пока идёт седьмым.