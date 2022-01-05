Экипаж Николаева выиграл четвёртый этап ралли «Дакар»

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Экипаж Эдуарда Николаева российской команды «КамАЗ-мастер» одержал победу на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков.
Экипаж Николаева выиграл четвёртый этап ралли «Дакар»
  • © www.kamazmaster.ru

Николаев преодолел дистанцию в 465 км за 4 часа 14 минут 46 секунд.

Второе место занял другой пилот «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов с отставанием 3 минуты 35 секунд. Тройку лучших замкнул ещё один представитель российской команды Дмитрий Сотников (+5:35).

Экипаж Сотникова лидирует в общем зачёте.

Следующий этап пройдёт 6 января в Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Александра Максимова лишили победы на четвёртом этапе «Дакара» в зачёте квадроциклов.

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