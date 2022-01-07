Грузовики «КамАЗ-мастер» заняли весь пьедестал почёта по итогам шестого этапа ралли «Дакар»

Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучший результат на шестом этапе ралли «Дакар» в зачёте грузовиков.

Россиянин преодолел дистанцию шестого этапа за 3:16:16. Второе место занял другой экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Третьим стал их партнёр по команде Эдуард Николаев.

Ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова стал седьмым. В общем зачёте ралли лидирует Сотников.

Ранее сообщалось, что экипаж Каргинова одержал победу на пятом этапе ралли «Дакар» в зачёте грузовиков.