Грузовики «КамАЗ-мастер» заняли весь пьедестал почёта по итогам шестого этапа ралли «Дакар»
- Legion-Media
Россиянин преодолел дистанцию шестого этапа за 3:16:16. Второе место занял другой экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Третьим стал их партнёр по команде Эдуард Николаев.
Ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова стал седьмым. В общем зачёте ралли лидирует Сотников.
Ранее сообщалось, что экипаж Каргинова одержал победу на пятом этапе ралли «Дакар» в зачёте грузовиков.