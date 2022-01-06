Экипаж Каргинова одержал победу на пятом этапе «Ралли Дакар» в зачёте грузовиков

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Экипаж под управлением россиянина Андрея Каргинова, представляющего команду «КАМАЗ-мастер», одержал победу на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков.
Экипаж Каргинова одержал победу на пятом этапе «Ралли Дакар» в зачёте грузовиков
  • Legion-Media

Экипаж Каргинова преодолел пятый спецучасток, дистанция которого составила 421 км, за 4:01:02. Второй результат продемонстрировал экипаж Дмитрия Сотникова. Тройку победителей замкнул экипаж под управлением Антона Шибалова. Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева стал четвёртым.

В генеральной классификации грузовиков лидирует Сотников, Николаев идёт вторым, Шибалов — третьим, а Каргинов занимает шестую позицию.

Ранее сообщалось, что экипаж Николаева выиграл четвёртый этап ралли «Дакар».

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