Во Франции не исключили отмены ралли «Дакар» из-за угрозы терроризма
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«Мы рассматриваем вариант, при котором, возможно, лучше отказаться от проведения этих спортивных соревнований. Вопрос пока остаётся открытым. Возможно, имела место террористическая атака против «Дакара», — цитирует слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана France24 со ссылкой на BFM.
Взрыв произошёл в Джидде ещё до старта ралли-марафона. Пострадал гонщик Филипп Бутрон, которому потребовалась операция в результате инцидента. Прокуратура Франции не исключает, что случившееся было терактом.
Ранее сообщалось, что Максимов одержал победу на шестом этапе ралли «Дакар» в зачёте квадроциклов.