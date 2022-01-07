Во Франции не исключили отмены ралли «Дакар» из-за угрозы терроризма

Французские власти рассматривают возможность отмены ралли-марафона «Дакар» после взрыва в Саудовской Аравии, в результате которого пострадал французский пилот.

«Мы рассматриваем вариант, при котором, возможно, лучше отказаться от проведения этих спортивных соревнований. Вопрос пока остаётся открытым. Возможно, имела место террористическая атака против «Дакара», — цитирует слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана France24 со ссылкой на BFM.

Взрыв произошёл в Джидде ещё до старта ралли-марафона. Пострадал гонщик Филипп Бутрон, которому потребовалась операция в результате инцидента. Прокуратура Франции не исключает, что случившееся было терактом.

Ранее сообщалось, что Максимов одержал победу на шестом этапе ралли «Дакар» в зачёте квадроциклов.