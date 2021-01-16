Абсолютный триумф: «КамАЗ-мастер» в четвёртый раз занял весь пьедестал в зачёте грузовиков на «Дакаре»

43-й ралли-марафон «Дакар» в Саудовской Аравии завершился триумфом российской команды «КамАЗ-мастер». Экипажи Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова и Айрата Мардеева заняли три первых места в зачёте грузовиков. Это четвёртый случай в истории, когда на все ступени пьедестала почёта поднялись российские пилоты. Серебру Шибалова не помешала курьёзная авария на последнем этапе, когда во время прохождения спецучастка в него врезался вертолёт.

Российский экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу в зачёте грузовиков на ралли-марафоне «Дакар». Вместе с ним чемпионами стали штурман Руслан Ахмадеев и механик Ильгиз Ахметзянов. Второе место по итогам двухнедельных соревнований в Саудовской Аравии занял Антон Шибалов, а третьим стал Айрат Мардеев. В четвёртый раз за свою историю и впервые с 2015 года пилоты «КамАЗ-мастер» заняли весь пьедестал почёта.

Сотников захватил лидерство ещё по итогам второго этапа и удерживал его на протяжении 11 дней подряд — такого превосходства не добивался никто со времён Владимира Чагина в 2010-м, когда он оставался первым после каждого из 14 спецучастков. А ближайшими преследователями Сотникова Шибалов и Мардеев стали ещё до дня отдыха, делящего «Дакар» на две половины, после чего команду из Набережных Челнов никто не смог подвинуть из первой тройки.

Впрочем, под конец ралли-рейда это отчаянно пытался сделать чех Мартин Мацик из Big Shock Racing. Он выиграл девятый этап и отстал от Мардеева на 36 минут. Хотя между ними ещё располагался Алеш Лопрайс из Praga, именно Мацика можно было назвать самым опасным конкурентом «КамАЗ-мастер», что он и подтвердил на десятом спецучастке.

Часть маршрута из Неома до Аль-Улы, длина которой 342 км, можно было назвать экстремальной — она изобиловала каменными преградами, которые могли стать последними на «Дакаре» для любого пилота. Даже простые замены колёс у российских грузовиков могли позволить Мацику подняться в тройку общего зачёта. К счастью, никаких проблем у Сотникова, Шибалова и Мардеева не возникло, но все они всё-таки уступили чешскому пилоту, который как раз не избежал эксцессов. В самом начале дистанции дерево выбило ему лобовое стекло, и почти 300 км Мацик проехал без защиты от пыли. Это не помешало ему стать лучшим не только среди грузовиков, но и обогнать большинство мотоциклов и внедорожников.

11-й спецучасток должен был стать самым длинным на «Дакаре» и дать новую возможность сократить отставание от «КамАЗ-мастер», однако из-за погоды маршрут пришлось сократить. Мацику в этот раз пришлось сосредоточиться на соперничестве с Лопрайсом, и в итоге он взял верх благодаря техническим неисправностям соотечественника и поднялся на четвёртое место в общем зачёте. Россияне вполне могли в очередной раз занять весь подиум, но Сотников в последний момент зацепил камень при сходе с дюны и был вынужден заменить колесо. Из первой тройки на этапе его выбил Алексей Вишневский из «МАЗ-СПОРТавто».

🚚 Shibalov took the win as Sotnikov faltered in the final section. It is still most definitely Sotnikov’s Dakar to lose however!



All the best from the Trucks on stage 11👇#Dakar2021pic.twitter.com/TzEnzBp7MQ — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2021

Перед заключительным этапом с финишем в Джедде на берегу Красного моря «КамАЗ-мастер» выигрывал у Мацика 35 минут. До конца ралли-рейда неприятных неожиданностей уже не должно было возникнуть. Тем не менее Шибалов едва не попал в курьёзную аварию. В один момент прямо над ним завис телевизионный вертолёт. Он летел так низко, что, когда российский пилот наскочил на кочку, между ними произошёл контакт. Грузовик и вертолёт чудом избежали серьёзных поломок и смогли продолжить движение, а Шибалов в итоге даже показал второе время дня.

Мацик в третий раз стал лучшим на отдельном спецучастке, но победному хет-трику «КамАЗ-мастер» в общем зачёте не помешал. Российские грузовики выиграли «Дакар» в 18-й раз и повторили рекорд самой титулованной команды KTM, у которой столько же побед в зачёте мотоциклов. Руководитель «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин отметил, что залогом этого успеха стала слаженная командная работа всех экипажей, в том числе финишировавшего седьмым Андрея Каргинова.

«Рад, что в этом году до финиша добрались все четыре машины. Да, не всем сопутствовала удача на этапах, были технические сложности, сложно было и физически бороться с непростыми условиями, но это «Дакар». И победу одерживает тот, кто смог дотерпеть, превозмочь себя. Поздравляю с первой победой в карьере экипаж Дмитрия Сотникова! Ребята — молодцы, проявили себя с самой лучшей стороны. Здорово провели гонку и экипажи Антона Шибалова и Айрата Мардеева. Показал командную работу Андрей Каргинов, чётко работая на общий результат команды. Но этой победы не было бы без слаженной работы всего коллектива «КамАЗ-мастер», — заявил семикратный чемпион «Дакара».

Сотников, у которого пока только один титул на самом престижном ралли-марафоне, признался, что в первую очередь рад чисто российскому подиуму, который он занял вместе с Шибаловым и Мардеевым.

«У меня просто нет слов, одни эмоции. Даже не верится пока, что мы выиграли. Мы несколько лет шли к этой победе, постепенно приближались к ней. И сейчас я очень счастлив, горжусь всеми ребятами. Это что-то фантастическое и невероятное, наш экипаж и вся команда проделали очень тяжёлую работу, чтобы оказаться на первом месте. Рад, что «КамАЗ-мастер» занял все три призовых места на этом «Дакаре». В этот успех вложено много труда и пота. Это не только борьба на трассе, а ещё и самоотверженная работа команды ассистанс. Каждый спецучасток был настоящим испытанием, и очень здорово, что наш «КамАЗ» ни разу не подвёл нас. Спасибо всем, кто помогал, верил и болел за наш экипаж!» — сказал Сотников.