Полное превосходство: три экипажа «КамАЗ-мастер» захватили лидерство на ралли-рейд «Дакар»

Три экипажа «КамАЗ-мастер» возглавляют зачёт грузовиков ралли-рейда «Дакар» после шести этапов. На первом месте разместился Дмитрий Сотников, одержавший победу на четырёх спецучастках. За ним расположились Антон Шибалов и Айрат Мардеев, выигравший последний заезд перед днём отдыха. Действующий чемпион Андрей Каргинов был лишён победы на пятом этапе из-за пропущенной навигационной точки и теперь занимает девятое место в общем зачёте.

Первая половина ралли-марафона «Дакар», проходящего в эти дни в Саудовской Аравии, подошла к концу. По итогам пролога и шести этапов в классе грузовиков лидируют машины «КамАЗ-мастер». Впервые после переезда соревнований из Южной Америки на Ближний Восток сразу три пилота российской команды возглавляют общий зачёт.

Особенно успешно в Аравийской пустыне выступает экипаж Дмитрия Сотникова с Русланом Ахмадеевым и Ильгизом Ахметзяновым в составе. Они захватили лидерство ещё по итогам первого спецучастка и с тех пор выиграли четыре этапа из шести — одержать столько побед на таком промежутке в последний раз удавалось Эдуарду Николаеву в 2015 году.

Первую осечку экипаж Сотникова допустил на третьем круговом участке со стартом и финишем в Вади-эль-Давасире. Весь этап россияне плотно соперничали с грузовиком «МАЗ-СПОРТавто», которым управлял Сергей Вязович. Белорусский экипаж шёл вровень с российским и в итоге выиграл всего лишь 18 секунд на 403-километровом участке. Обойти Сотникова не помешали даже проблемы с тормозами, которые мазовцы испытывали последние 60 км.

Но уже на следующий день Сотников лишился своего главного конкурента, который на тот момент проигрывал меньше 17 минут. На пути в Эр-Рияд Вязович лидировал на протяжении первой сотни километров, пока не остановился из-за технических проблем. Экипаж из Белоруссии потратил на ремонт несколько часов и закончил спецучасток ближе к полуночи, лишившись всех шансов на титул. Вдобавок ко всем неудачам, на пятом этапе у грузовика Вязовича сломалась коробка передач, и он окончательно сошёл с дистанции.

После остановки «МАЗ-СПОРТавто» Сотников уверенно выиграл четвёртый этап и впервые в карьере отпраздновал три победы на одном «Дакаре». Новым преследователем российского экипажа стал чех Мартин Мацик на Iveco, преимущество над которым тогда достигло 26 минут. Вторым в тот день финишировал действующий победитель ралли-марафона Андрей Каргинов, для которого этот результат стал лучшим в 2021 году — до этого ему приходилось преодолевать бесконечные технические неисправности, из-за которых ветеран автогонок был отброшен в конец первого десятка.

На пятом спецучастке, финиш которого был перенесён в Аль-Кайсум, удача должна была наконец улыбнуться Каргинову и его помощникам Андрею Мокееву и Игорю Леонову. Они показали лучшее время на этапе за счёт хорошего рывка ближе к финишу. Но затем российский экипаж получил 20-минутный штраф — судьи вынесли такое наказание за пропущенную навигационную точку. Ответственность за эту ошибку взял на себя штурман Мокеев.

«Был очень тяжёлый день со стороны навигации. Покатались очень многие и достаточно серьёзно сбивались с курса — и джипы, и мотоциклы, и квадроциклы. В одном месте встретились аж пять грузовиков — друг друга путали, мешали. Так получилось, что это была чисто моя ошибка. Мы пропустили где-то скрытую точку. Будем разбираться, посмотрим, чтобы впредь такого не было, и постараемся всё исправить. Это произошло в районе пятого-шестого километра, где очень много точек. Они разного уровня и калибра. Мы пропустили как раз скрытую точку, которая не открывается в GPS, к сожалению», — сказал Мокеев пресс-службе «КамАЗ-мастер».

На первое место в протоколе вышел всё тот же Сотников, отпраздновавший десятую победу за карьеру. Ставший третьим на этапе Антон Шибалов воспользовался сложностями, возникшими у Мацика, и поднялся на вторую строчку в общем зачёте. Чтобы «КамАЗы» заняли всю первую тройку, 8 января на шестом спецучастке должен был проявить себя опытный пилот Айрат Мардеев, выигрывавший «Дакар» ещё в 2015 году.

И ему это удалось сделать. На маршруте, почти полностью состоявшем из песчаных дюн, лидерство несколько раз перехватывали разные экипажи, но в итоге именно Мардеев финишировал с лучшим временем. На подиум поднялись также Сотников и Шибалов — впервые в этом году «КамАЗ-мастер» занял весь пьедестал почёта. Чтобы стать третьим в общем зачёте, Мардееву нужно было также заработать хорошие отрывы от Мацика и Алеша Лопрайса из Praga, и оба чеха проиграли российскому пилоту именно столько, сколько было нужно.

«Был хороший спецучасток. С самого старта начали атаковать, так как были дюны и впереди нас шёл Лопрайс. Понимали, что он ближайший конкурент по общему зачёту. Вместе с ним догнали и обошли Мартина Солтиса, а затем обогнали и Лопрайса. Дальше стояла задача оторваться, но он вцепился в меня, как клещ, не отпускал и держался позади. На песчаном бездорожье добавили в темпе и оторвались от него. Держали этот темп до финиша, и когда узнали о победе, были довольны. Радует, что смогли «привезти» достаточно много Мацику и поднялись на третье место. Впереди день отдыха, дай бог и дальше ехать стабильно и держать свои позиции», — сказал Мардеев после первого за три года выигранного этапа.

9 января на «Дакаре» предусмотрен день отдыха, после чего участники продолжат борьбу и проведут шесть этапов. Седьмой спецучасток из Хаиля в Сакаку будет марафонским — во время него пилоты не смогут получать какую-либо помощь со стороны. Экипаж Дмитрия Сотникова начнёт его с часовым гандикапом от ближайшего соперника из чужой команды и с отрывом в 37 минут от Шибалова. Мардееву необходимо будет сохранить 50-секундное преимущество над Мациком, чтобы вся первая тройка в зачёте грузовиков так и оставалась за «КамАЗ-мастер».