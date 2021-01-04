Золотой дубль Сотникова и двухчасовое отставание Каргинова: как стартовал ралли-рейд «Дакар»

В Саудовской Аравии проходит 43-й ралли-марафон «Дакар». В классе грузовиков лидерство захватил россиянин Дмитрий Сотников. Пилот «КамАЗ-мастер» выиграл оба стартовых этапа. При этом действующий чемпион гонки Андрей Каргинов отстал от партнёра по команде почти на два часа из-за технических неисправностей и проколов колёс. В классе мотовездеходов победу на первом участке одержала испанка Кристина Гутьеррес Эрреро, а россиянин Сергей Карякин занимает восьмое место в общем зачёте.

Грузовики

43-й по счёту ралли-марафон «Дакар» стартовал ещё 2 января с технической инспекции и короткого пролога длиной в 11 км. Наиболее удачно на данном отрезке выступили белорусские пилоты МАЗ Сергей Вязович и Алексей Вишневский, которые заняли два первых места.

Однако настоящая борьба началась в воскресенье на участке Джидда — Биша (277 км). В весьма непростых условиях проблемы возникали у многих пилотов. К сожалению, одним из них стал действующий чемпион ралли-рейда Андрей Каргинов. У гонщика «КамАЗ-мастер» сломался вентилятор водяного радиатора, предположительно после попадания камня. Устранение последствий неисправности заняло полтора часа. В итоге на финише россиянин отстал от первого места на 1:31.31.

К счастью, другие представители российской команды чувствовали себя более уверенно. Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Айрат Мардеев захватили лидерство и попеременно сменяли друг друга на вершине. В результате удача улыбнулась Сотникову, который в отличие от партнёров по коллективу избежал проблем на спецучастке и финишировал первым, ровно на восемь минут опередив чеха Алеша Лопрайса из команды Praga.

«Со старта ехали за Андреем (Каргиновым. — RT), постоянно держали его в поле зрения. Думаю, он тоже нас видел в зеркала. Вместе боролись с пылью, которая мешала подобраться к другим грузовикам. Потихоньку начали нагонять, увидели стоящего Андрея, но он показал, что ему не нужна помощь», — приводит слова Сотникова официальный сайт команды.

«Затем был непростой каменистый участок, на котором некоторые из машин стояли с пробитыми колёсами или ехали очень медленно. Пришлось быть предельно аккуратными», — добавил он.

А вот для Шибалова и Мардеева этап получился не настолько безоблачным. Айрат занял только десятое место, потеряв 25 минут на поиск дороги.

«Несколько раз возвращались назад. Потратили на это около 25 минут. Хорошо, что взяли все «точки» и на последних 50 км старались максимально атаковать, чтобы отыграть потерянное время. Темп в целом был неплохой, но есть над чем поработать. Новый прибор в навигации внёс свою изюминку, для штурманов, казалось, будет меньше работы, а стало только сложнее», — заявил Мардеев.

В свою очередь, экипажу Шибалова пришлось менять колесо после прокола. Возможно, это помешало ему одержать победу на спецучастке — Антон показал третий результат, уступив Сотникову чуть более восьми минут. После финиша спортсмен посетовал на большое количество камней на трассе, а также низкие кусты и деревья, «вредившие машинам».

«По ходу дистанции догнали Мацика и один из МАЗов, сигналили им, но они не особо старались пропустить нас. Пришлось ехать за ними в пыли по извилистым каменистым каньонам, где зацепили большой камень. Увидели его в последний момент, пытался уйти, но наехали передним правым колесом. На замену ушло около десяти минут. Ещё пять потеряли, не попав в русло. Такая ловушка ждала нас, рядом же блуждал и Мацик. Выбрались и поехали к финишу», — рассказал Шибалов.

Второй этап между городами Биша и Вади-аль-Давасир протяжённостью 457 км также сложился удачно для Сотникова. Россиянин вновь обошёлся без серьёзных поломок, одержал вторую победу и укрепил своё лидерство в общем зачёте.

«Через три километра после старта начались серьёзные дюны, и мы старались не форсировать их. Даже не удалось с первого раза взять одну из дюн, пришлось спуститься и повторить манёвр. Видели, как многие джипы висят на вершинах, мало кто оказался готов к такому. Дюны были очень рыхлыми и пухлыми, и мы старались проехать надёжно. После 170 км пошли более скоростные дороги. В зоне нейтрализации наших ребят никого не видели. А вторая часть этапа была более быстрой и навигационной», — рассказал Сотников.

Серьёзных проблем на этот раз избежал и Мардеев, который финишировал вторым. Третье место занял Вязович. Причём белорус ещё во время первого этапа сломал палец на руке, что не помешало ему управлять автомобилем.

А вот Каргинова на текущем «Дакаре», кажется, преследует злой рок. В понедельник ему пришлось дважды ремонтировать колёса после проколов. На это Андрей потратил полчаса и финишировал лишь 11-м. Отставание от Сотникова в общем зачёте теперь составляет почти два часа. Второе место в тотале занимает Вязович (+ 17 минут 14 секунд), третье — Шибалов (+ 22.03). А вот Мардеев получил от судей минутный штраф и опустился на шестое место в общем зачёте, пропустив вперёд Лопрайса, хотя это не помешало ему остаться вторым по итогам этапа.

✌️ Dunes, dunes and more dunes… Here are the top moments from the 2nd stage#Dakar2021pic.twitter.com/KwiZ7lmq2Z — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2021

Внедорожники

Хватало в первые два соревновательных дня «Дакара» и других интересных событий. Так, в классе внедорожников увлекательную борьбу за победу начали опытнейшие Стефан Петерансель и Карлос Сайнс, а также трёхкратный чемпион ралли-рейда Нассер Аль-Аттия. Именно катарец выиграл пролог и открыл гонку на первом этапе, тогда как Сайнс девять из 11 км двигался с пробитым колесом и потерял 40 секунд.

Но это не помешало действующему чемпиону догнать не только Аль-Аттия, но и Петеранселя, которые на протяжении большей части этапа вели борьбу между собой. В итоге испанец опередил француза на 22 секунды, а представитель Катара откатился на десятую строчку. Зато в понедельник впечатляющую погоню удалось организовать уже ему. Нассер выиграл этап, опередив и Петеранселя, и Сайнса. В общем зачёте лидирует француз, от которого на 6 минут 37 секунд отстаёт испанец и на 9 минут 14 секунд — Аль-Аттия.

Что касается россиян, то они на старте ралли-рейда особенных успехов не добились. Владимир Васильев в тотале располагается на 14-м месте. На первом этапе он столкнулся с целым рядом проблем: потерей капота, пробитым колесом и ошибками в навигации. В итоге отечественный гонщик финишировал 28-м без гидроусилителя руля. На 15-м месте в общем зачёте идут Ясир Сеайдан и его российский штурман Алексей Кузьмич. Виктор Хорошавцев и Денис Кротов — 33-й и 42-й соответственно.

Мотовездеходы

В классе мотовездеходов не очень успешно стартовал Сергей Карякин. Впрочем, россиянин столкнулся с проблемами уже в субботу, когда на прохождение техкомиссии у него ушло полтора часа. По словам спортсмена, это оказалось связано с «административной ошибкой». Его команда SNAG Racing Team заявила пилота не в тот класс.

В итоге проблему удалось решить, но на стартовых этапах Карякин занял седьмое и шестое места. Впрочем, его отставание от лидера общего зачёта Франсиско Лопеса Контардо из South Racing Can-Am составляет всего 7 минут 11 секунд. А главное, Сергей избежал поломок.

Первый этап «Дакара» запомнился победой Кристины Гутьеррес Эрреро, которая впервые выиграла участок на главном ралли-марафоне.

Впрочем, в понедельник испанка финишировала лишь 11-й, откатившись на четвёртое место в тотале. Всю первую тройку на этот раз заняли гонщики Can-Am: Салех Аль-Саиф, Жерар Фаррес-Гуэль и Контардо. Именно чилиец вырвался в лидеры общего зачёта. Он опережает одноклубников Арона Домжала (на 39 секунд) и Фарреса-Гуэля (на 1.01).

Мотоциклы

Пожалуй, наиболее стремительно развивались события в классе мотоциклов. Здесь первый этап выиграл австралиец Тоби Прайс. Впрочем, он лишь на 35 секунд опередил Кевина Бенавидеса и Маттиаса Валькнера. А на следующем этапе обоих пилотов КТМ ждало жесточайшее разочарование. Прайс потерял 30 минут и финишировал лишь 28-м, а австриец — почти 2,5 часа из-за проблем со сцеплением.

Неудачами соперников воспользовались представители Honda Хоан Барреда Борт и Рикки Брабек, которые заняли первые два места на этапе. Они же оккупировали первые строчки в общем зачёте. Испанец опережает американца на 6 минут 23 секунды. Чуть больше лидеру уступает Росс Бранч (Yamaha).

Квадроциклы

Любопытная борьба разворачивается и в классе квадроциклов. Первый этап с небольшим преимуществом выиграл Александр Жиру на Yamaha, который опередил партнёров Джованни Энрико и Пабло Себастьяна Копетти.

Зато на втором спецучастке борьбу за победу повели уже чилиец и американец. В итоге первое место удалось занять Копетти, который на считанные секунды опередил Энрико. Жиру занял третью строчку с отставанием в 2,5 минуты. При этом француз продолжает удерживать лидерство в тотале. Он более чем на минуту опережает чилийца и на 2.40 — американца.