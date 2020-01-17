Второй титул Каргинова и серебро Карякина: «Дакар» завершился триумфом «КамАЗа» и российских гонщиков

В Саудовской Аравии состоялся заключительный, 12-й этап ралли-рейда «Дакар». Андрей Каргинов на «КамАЗе» во второй раз выиграл соревнования в зачёте грузовиков и принёс команде 17-ю победу. Второе место занял ещё один российский экипаж — Антона Шибалова. В соревновании мотовездеходов серебряным призёром стал Сергей Карякин, уступивший только американцу Кейси Карри. В зачёте внедорожников штурман Сергей Жильцов занял четвёртое место на автомобиле под управлением саудовского пилота Язида Аль-Раджи.

Грузовики

Экипаж «КамАЗа» под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли-рейд «Дакар» в Саудовской Аравии. Он сохранил лидерство в общем зачёте грузовиков по итогам последнего этапа, проходившего между Харадом и Аль-Киддией. Для Каргинова этот успех стал вторым за карьеру после победы в 2014 году. И тогда, и сейчас его напарником выступал Андрей Мокеев. Для сопровождавшего их механика Игоря Леонова эта победа стала первой на «Дакаре».

Финальный 12-й этап имел в длину 447 км, а спецучасток составлял всего лишь 167 км — отрезок был сокращён из-за ремонтных работ. Отрыв Каргинова от другого пилота «КамАЗа», Антона Шибалова, составлял больше 39 минут и позволял спокойно проехать маршрут, который организаторы назвали самым тяжёлым за всю последнюю неделю.

Но Каргинов не стал сдерживать себя — у него был шанс выиграть седьмой этап за один ралли-рейд, что не удавалось ещё никому со времён Владимира Чагина на победном «Дакаре» 2011 года. На 69-м километре Каргинов опережал Шибалова на 23 секунды и оставался первым на следующей отсечке, когда в лидирующую тройку вошли действующий пока ещё чемпион «Дакара» Эдуард Николаев и Алексей Вишневский на «МАЗе». Ближе к финишу Каргинов оторвался ещё сильнее от преследователей. В итоге он выиграл больше двух минут у Вишневского и Николаева, которые всё равно не боролись за победу в общем зачёте.

🏁 STAGE 12 - TRUCKS 🏁



1. Andrey Karginov

2. Aliaksei Vishneuski +2’01”

3. Eduard Nikolaev +2’07”



+ info ➡️ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020pic.twitter.com/JZwhywOlux — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020

По итогам всех 12 этапов отрыв Каргинова от Шибалова составил больше 42 минут. Третье место на «Дакаре» занял экипаж «МАЗа» под управлением Сергея Вязовича. После финиша Каргинов рассказал, что рад быть первым триумфатором «Дакара» в Саудовской Аравии.

«Я счастлив, что удалось одержать победу. За две недели мы преодолели непростые тысячи километров сложнейшими внедорожными маршрутами. Для нас было важно подтвердить первенство «КамАЗа» в грузовом зачёте «Дакара» и показать преимущество российской техники в новом для ралли-марафона регионе. Рад, что наша команда вновь стала первой и порадовала болельщиков в России и во всём мире», — сказал Каргинов пресс-службе команды.

Для «КамАЗа» этот успех на «Дакаре» стал 17-м за всю историю выступления на ралли-рейде. А всего пилоты российской команды оказывались в первой тройке зачёта грузовиков 39 раз. В четвёртый раз подряд на пьедестал почёта поднялись сразу два экипажа.

Мотовездеходы

В зачёте мотовездеходов Сергею Карякину и Антону Власюку было важнее удержать второе место, чем попытаться забраться на первое. Отставание от американца Кейси Карри было всё-таки слишком большим — отыграть 45 с половиной минут возможно только из-за схода. А вот отрыв россиян от чилийца Франсиско Лопеса Контардо составлял только 12 минут, которого запросто можно было лишиться из-за прокола колеса.

Но путь до Аль-Киддии — основанного в прошлом году города развлечений — прошёл для Карякина спокойно. Весь спецучасток он держался в первой четвёрке, в то время как Карри и Лопес уступали ему от нескольких секунд до нескольких минут.

Победу на 12-м этапе одержал чемпион 2018 года Рейналдо Варела. Карякин так и финишировал четвёртым. В общем зачёте россиянин сохранил второе место и впервые после успеха в зачёте квадроциклов в 2017-м поднялся на пьедестал почёта по итогам ралли-рейда. Лучшим автогонщиком в зачёте мотовездеходов так и остался Карри, для которого это был всего лишь второй «Дакар» в карьере.

Make it two first for 🇺🇸 on #Dakar2020 !@CaseyCurrie is set to claim his 2nd overall victory on the world's toughest and biggest rally!

He still needs to cover the @qiddiya Grand Prix and reach the finish podium to take the 🏆



📸 A.S.O. / DPPI /. F. Gooden pic.twitter.com/PcLSCcAyOk — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020

Внедорожники

Захватывающим получился финальный этап у внедорожников, у которых до последнего было непонятно, какой вид примет тройка призёров общего зачёта. Если лидирующий испанец Карлос Сайнс ещё мог быть уверенным в своём десятиминутном отрыве, то катарца Нассера Аль-Аттию и француза Стефана Петеранселя разделяли всего шесть секунд.

К 69-му километру Аль-Аттия настиг своего основного соперника и создал отрыв в три минуты на спецучастке. Французский гонщик стабилизировал отставание и обошёл нескольких ни на что не претендующих гонщиков, но отыграться так и не смог. Аль-Аттия выиграл последний этап и даже ликвидировал четыре минуты отставания от финишировавшего шестым Сайнса. Испанец выиграл «Дакар» в третий раз, догнав Аль-Аттию по количеству титулов.

🇪🇸 CAMPEONES!

Este 3er Dakar ha sido muy duro pero lo hemos disfrutado!

Me sigo divirtiendo, y hemos ido todos los días al ataque.

Grande @LucasCruz74 y gracias a todos por vuestro apoyo estas semanas! pic.twitter.com/i1QPHP5mNQ — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) January 17, 2020

Российский штурман Константин Жильцов вместе с пилотом Язидом Аль-Раджи закончил «Дакар» на четвёртом месте. Они не были призёрами ни одного из этапов, но при этом за пределами тройки лидеров оказались лучше других конкурентов.

Мотоциклы и квадроциклы

Меньше всего сокращение финального этапа должно было повлиять на разборки среди мотоциклистов, однако и у них изменений в лидирующей тройке не произошло. Чилиец Пабло Кинтанилья не смог развить успех предыдущего дня, когда он отыграл несколько минут у занимающего первую строчку в общем зачёте американца Рикки Брабека. Напротив, чилиец даже ещё немного отстал, в то время как Брабек боролся за победу на последнем участке и меньше минуты уступил ещё одному чилийцу, Хосе Корнехо. Третьим на «Дакаре» среди мотоциклистов стал новозеландец Тоби Прайс.

В зачёте квадроциклов оставалось 12 участников, и финальный этап не позволил никому из них поменяться с соседом по общему зачёту местами. Чилиец Игнасио Касале в третий раз выиграл «Дакар» в этом классе, опередив на 18 минут француза Симона Витса и на час с лишним — опытнейшего поляка Рафала Соника.