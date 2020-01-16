Доминирование «КамАЗа», седьмая победа Каргинова и погоня Контардо за Карякиным: итоги предпоследнего этапа «Дакара»

Пилоты «КамАЗа» заняли четыре первых места по итогам 11-го этапа ралли-рейда «Дакар» в классе грузовиков. Седьмую победу одержал лидирующий в общем зачёте Андрей Каргинов. А Сергей Карякин в борьбе мотовездеходов сохранил за собой второе место в тотале, но позволил Франсиско Лопесу Контардо сократить отставание до 12 минут.

Грузовики

Более чем удачной получилась вторая часть марафонского этапа для пилотов «КамАЗа». На спецучастке Шубайта — Харад им удалось занять четыре первых места. Победу одержал лидер общего зачёта Андрей Каргинов. В начале гонки он показывал не самое лучшее время, но постепенно продвигался вперёд. В итоге к пятой контрольной отсечке уроженец Татарстана выбился на первое место и лидерство уже никому не отдал.

Вторым стал Дмитрий Сотников, уступивший партнёру по команде всего полторы минуты, третьим — Антон Шибалов (+3:25), а четвёртым — Эдуард Николаев (+4:18). Пытающийся преследовать пилотов «КамАЗа» белорус Сергей Вязович на «МАЗе» финишировал сразу вслед за россиянами, но проиграл Каргинову 12 минут, что практически лишило его шансов не только на первое, но и на второе место в общем зачёте.

Перед заключительным этапом Каргинов в тотале имеет почти 40-минутное преимущество над Шибаловым и готовится отпраздновать победу. Вязович располагается третьим с почти двухчасовым отставанием. А вот на четвёртое место выбрался Сотников, который воспользовался серьёзными проблемами чеха Алеша Лопрайса. Но от Вязовича его отделяет почти час.

«Марафонские этапы сложились хорошо, оба дня получились удачными. Работы на бивуаке в Шубайте практически не было: осмотрели машины, провели обслуживание. А наши соперники трудились до утра. Сегодня весь день я ехал с Шибаловым, а Николаев — с Каргиновым. Уверен, все остались довольны прошедшим этапом. На самом деле марафон оказался не таким страшным, каким представлялся до его начала. Когда уже едешь, то всё находится под контролем. Возможно, отменённая часть первого дня пошла на пользу», — приводит слова Сотникова «Р-Спорт», ссылаясь на пресс-службу команды.

Мотовездеходы

В данном классе Сергей Карякин продолжает удерживать второе место в общем зачёте, на которое выбрался накануне. 11-й этап россиянин завершил с шестым результатом. В середине спецучастка он поднимался и на пятую строчку, но уступил её Хесусу Пурасу.

И относительной неудачей Карякина моментально воспользовался Франсиско Лопес Контардо. Чилиец из «Кан-Ам» провёл великолепный этап и одержал красивую победу, на десять минут опередив Арона Домжале и на 12 — Конрада Раутенбаха. Таким образом, Контардо сократил отставание от россиянина в тотале с получаса до 12 минут и на последнем этапе сделает всё, чтобы обойти партнёра по команде.

Победу же практически обеспечил себе ещё один пилот «Кан-Ам» Кейси Карри. Вторую часть марафона он провёл спокойно, стараясь избегать ненужного риска, и финишировал сразу вслед за Карякиным (+17:26). Отставание россиянина от американца в общем зачёте практически не изменилось и составляет 45 минут.

Внедорожники

А вот Карлос Сайнс перед заключительным этапом спокойно себя чувствовать не может. По итогам среды его преимущество над ближайшим преследователем возросло до 18 минут, но в четверг испанец растерял почти половину своего гандикапа.

На протяжении всего 11-го спецучастка борьбу за победу вели главные соперники Сайнса Стефан Петерансель и Нассер Аль-Аттия. И представитель Катара, несмотря на все старания, так и не смог опередить француза. На финише их разделили всего десять секунд. Третьим с восьмиминутным отставанием финишировал как раз Сайнс.

Теперь в общем зачёте Карлос опережает Аль-Аттию всего на 10 минут и 17 секунд, а Петеранселя — на 10 минут и 23 секунды. Тем не менее сам испанец чувствует себя достаточно уверенно. После гонки он признался, что для него главной задачей было спокойно завершить марафонский этап, и отметил, что в пятницу намерен контролировать отрыв от преследователей.

Мотоциклы и квадроциклы

Возродилась интрига и в классе мотоциклов. Здесь Пабло Кинтанилья сумел отыграть у лидирующего в тотале Рикки Брабека почти 12 минут. А ведь ещё вечером в среду казалось, что лидерству американца ничего не угрожает. Теперь же соперников разделяют менее 14 минут. Впрочем, совершить столь впечатляющий рывок и в пятницу Кинтанилье будет, конечно, невероятно сложно, но он пообещал бороться до конца. В свою очередь, Брабек после гонки признался, что во второй части марафона попросту берёг машину, а потому и финишировал лишь десятым.

Наконец, в квадроциклах победу практически обеспечил себе Игнасио Касале. На предпоследнем этапе он даже позволил себе пропустить вперёд Рафала Соника, но на его позициях в общем зачёте это сказалось не сильно. Мало того, чилиец увеличил отрыв от француза Симона Витса до 21 минуты.