Карякин финишировал шестым на 11-м этапе «Дакара»
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Карякин преодолел спецучасток длиной 744 км за 5 часов 16 минуты 10 секунд.
Победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо. Вторым финишировал поляк Арон Домжала. Тройку замкнул представитель Зимбабве Конрад Раутенбах.
В генеральной классификации Карякин занимает второе место. Его отставание от лидирующего американца Кейси Кэрри составляет 45 минут 33 секунды.
Ранее сообщалось, что экипаж Андрея Каргинова выиграл 11-й этап ралли-рейда «Дакар».