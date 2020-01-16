Карякин финишировал шестым на 11-м этапе «Дакара»

Короткая ссылка
Экипаж россиянина Сергея Карякина занял второе место в классе мотовездеходов на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.
Карякин финишировал шестым на 11-м этапе «Дакара»
  • @snagracing
  • Instagram

Карякин преодолел спецучасток длиной 744 км за 5 часов 16 минуты 10 секунд.

Победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо. Вторым финишировал поляк Арон Домжала. Тройку замкнул представитель Зимбабве Конрад Раутенбах.

В генеральной классификации Карякин занимает второе место. Его отставание от лидирующего американца Кейси Кэрри составляет 45 минут 33 секунды.

Ранее сообщалось, что экипаж Андрея Каргинова выиграл 11-й этап ралли-рейда «Дакар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить