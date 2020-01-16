Карякин финишировал шестым на 11-м этапе «Дакара»

Экипаж россиянина Сергея Карякина занял второе место в классе мотовездеходов на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.

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Карякин преодолел спецучасток длиной 744 км за 5 часов 16 минуты 10 секунд. Победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо. Вторым финишировал поляк Арон Домжала. Тройку замкнул представитель Зимбабве Конрад Раутенбах. В генеральной классификации Карякин занимает второе место. Его отставание от лидирующего американца Кейси Кэрри составляет 45 минут 33 секунды. Ранее сообщалось, что экипаж Андрея Каргинова выиграл 11-й этап ралли-рейда «Дакар».