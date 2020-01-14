Четвёртая подряд победа Каргинова и отставание Карякина: как россияне борются за победу на «Дакаре»

Экипаж «КамАЗа» под управлением Андрея Каргинова выиграл четвёртый этап подряд на ралли-марафоне «Дакар». В генеральной классификации грузовиков он увеличил преимущество над соотечественником Антоном Шибаловым и белорусом Сергеем Вязовичем. В классе мотовездеходов борьбу ведёт Сергей Карякин, финишировавший четвёртым на спецучастке Давасир — Харад. При этом он отметил, что лидер генеральной классификации американец Кейси Карри нарушает установленные нормы оснащения автомобиля.

Грузовики

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргина продолжает уверенно лидировать в ралли-марафоне «Дакар», не оставляя соперникам шансов на протяжении четырёх последних этапов. Он вновь показал лучшее время дня, несмотря на то, что спецучасток по маршруту Давасир — Харад протяжённостью 415 км был особенно сложным из-за большого количества отрезков с жёстким покрытием.

Предыдущий этап ознаменовался тем, что впервые в общем зачёте преимущество Каргинова над идущим третьим «МАЗом» Сергея Вязовича составило больше часа. Во вторник белорус попытался приблизится к камазовцам, однако ему по-прежнему не хватало скорости.

Каргинов уверенно преодолел девятый спецучасток, с каждой отсечкой отрываясь от Вязовича на полминуты. На финише белорус уступил россиянину 3 минуты 19 секунд. Чеху Алешу Лопрайсу удалось занять третье место.

Остальным россиянам на этот раз не удалось побороться за место в тройке: Дмитрий Сотников занял пятое место, а Антон Шибалов — седьмое. В генеральной классификации Каргинов опережает Шибалова на 38 минут, а Вязовича на 1 час 8 минут.

Стоит отметить, что прошлогодний победитель «Дакара» Эдуард Николаев, время которого из-за схода не идёт в общий зачёт, показал третье время дня, отстав от победителя всего на 9 минут 24 секунды.

Внедорожники

После не самого удачного восьмого этапа, на котором вся первая тройка потеряла время, на дистанции вновь развернулась борьба между Карлосом Сайнсом — старшим, Стефаном Петранселем и Нассером Аль-Аттией. Француз захватил лидерство уже после второй отсечки и не упускал его до самого финиша.

А вот у лидера общего зачёта спустило шину, и он отстал от свои конкурентов на 5 с лишним минут, пока производил замену, из-за чего откатился на пятое место. Петрансель же постепенно наращивал своё преимущество над Аль-Аттией, но на заключительном отрезке неожиданно почти его растерял и в итоге привёз сопернику всего 15 секунд. Третья строчка осталась за местным пилотом MINI Ясиром Сеайданом, а четвёртым прибыл Якуб Пржгонски.

После девятого этапа шестиминутное преимущество испанца в общем зачёте практически испарилось. Теперь он лишь на 24 секунды опережает Аль-Аттию и на 6 минут 38 секунд — Петранселя. Россияне Александр Доросинский и Денис Кротов, занявшие 12-е и 18-е места соответственно, в генеральной классификации отстают от лидера более чем на 4 и 6,5 часа.

К сожалению, не смог порадовать испанских болельщиков двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо, накануне впервые поднявшийся на подиум «Дакара». Он пересёк финишную черту лишь девятым и остался 10-м в общем зачёте.

«Дакару» нынешнего года пока удалось обойтись без громких скандалов, однако в скором времени ситуация может поменяться. Российский штурман «Тойоты» Константин Жильцов рассказал о расследовании, начатом судьями. По его словам, вместе с дорожными картами, полученными от организаторов, ряд гонщиков использует дополнительный материал для построения маршрутов, что строго запрещено регламентом.

«К «Тойоте» никаких замечаний нет, а в MINI кто-то наклеивал дополнительные бумажки с курсами и потом выбрасывал их в окно, кто-то ещё что-то делал… Думаю, что разборки ещё впереди, в машинах продолжают стоять камеры, и записи с них вызывают у организаторов нездоровый интерес. Есть вероятность, что напихают камеры и другим участникам, чтобы понять, как и чем люди пользуются», — написал Жильцов на своей странице в Instagram.

Ещё об одном неприятном эпизоде, произошедшем на восьмом спецучастке, рассказал штурман Сеайдана Алексей Кузьмич. Их экипаж уверенно шёл к победе, однако за 50 км до финиша машина застряла на дюне. Участникам не запрещено оказывать помощь коллегам из других команд, однако это остаётся на усмотрение спортсменов.

По словам Кузьмича, литовский экипаж MINI заметил попавших в беду товарищей, однако проехал мимо.

«Он ехал к нам, видел нас, я махал ему тросом. Он остановился, посмотрел — и ушёл в объезд. Вроде же в одной команде... Неужели так сложно потратить 30 секунд, дёрнуть нас разочек и поехать? Это мне вообще непонятно», — посетовал россиянин.

В своё оправдание штурман Саулюс Юргеленас сказал, что его экипажу показалось, что Сеайдан и Кузьмич предупреждают об опасной дюне, а не просят о помощи.

Мотовездеходы

Россиянин Сергей Карякин продолжает борьбу в зачёте мотовездеходов. В понедельник ему удалось отыграть почти 9 минут отставания от лидера Кейси Карри, однако на девятом спецучастке этот показатель вновь увеличился, хотя россиянин по-прежнему занимает третью строчку в генеральной классификации.

Основная борьба развернулась между Карри и Блэйдом Хильдебрандом, и победа осталась за гонщиком Red Bull Off-Road Team USA, время которого, однако, не учитывается. Россиянин имел возможность приблизиться к американцам, однако в итоге он пришёл к финишу лишь четвёртым с 10-минутным отставанием.

Ранее Карякин заявлял, что команде удалось устранить проблему с мощностью и ремнями вариатора. Кроме того, он рассказал о том, что технические комиссары обнаружили нарушение на автомобиле Карри. Дело в том, что диски на его шинах были большего диаметра, в связи с чем вес колёс снижался. Россиянин надеется, что лидер гонки понесёт наказание.

В настоящий момент Карякин отстаёт от первого места в генеральной классификации на 41 минуту 26 секунд. Другой россиянин Илья Роусс занимает 22-е место.

Мотоциклы и квадроциклы

Восьмой этап в зачётах мотоциклов и квадроциклов был отменён в память о погибшем в воскресенье португальском гонщике Паулу Гонсалвеше, поэтому участники имели возможность набраться сил перед непростым днём.

После девятого спецучастка борьба за первое место в зачёте мотоциклов обострилась. Первым к финишу приехал чилиец Пабло Кинтанилья, идущий в генеральной классификации на втором месте. Теперь его отставание от лидера, американца Рикки Брабека, составляет менее 21 минуты. Россиянин Дмитрий Агошков занимает 64-ю строчку.

Этап ознаменовался необычным эпизодом. На первой половине дистанции в непосредственной близости от трассы оказались верблюды. Организаторам ралли пришлось прибегнуть к помощи вертолётов, чтобы отогнать их от опасного участка. К счастью, ни животные, ни гонщики не пострадали.

В зачёте квадроциклов лидер общего зачёта чилиец Игнасио Касале упрочил свои позиции. Теперь он на 44 минуты опережает идущего вторым француза Симона Витса.