Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»
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Каргинов преодолел спецучасток 477 км за 4 часа 24 минуты 58 секунд.
Вторым стал также представитель «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов, а тройку лучших замкнул чех Алеш Лопрайс из Praga.
Таким образом, Каргинов продолжает лидировать в зачёте грузовиков. Его отрыв от идущего вторым Шибалова увеличился до 27 минут 6 секунд.
Ранее сообщалось, что восьмой этап «Дакара» в классе мотоциклов отменён из-за смерти Паулу Гонсалвеша.