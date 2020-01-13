Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»

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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»
  • © kamazmaster.ru

Каргинов преодолел спецучасток 477 км за 4 часа 24 минуты 58 секунд.

Вторым стал также представитель «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов, а тройку лучших замкнул чех Алеш Лопрайс из Praga.

Таким образом, Каргинов продолжает лидировать в зачёте грузовиков. Его отрыв от идущего вторым Шибалова увеличился до 27 минут 6 секунд.

Ранее сообщалось, что восьмой этап «Дакара» в классе мотоциклов отменён из-за смерти Паулу Гонсалвеша.

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