Восьмой этап «Дакара» в классе мотоциклов отменён из-за смерти Гонсалвеша

Восьмой этап ралли-рейда «Дакар» в классе мотоциклов и квадроциклов отменён в связи со смертью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша.

Как сообщает официальный сайт соревнований, этап, который должен был пройти 13 января, отменён, так как в этот день организаторы и участники рейда почтят память Гонсалвеша.

40-летний Гонсалвеш, в 13-й раз выступавший на «Дакаре», упал с мотоцикла на 276-м км дистанции седьмого этапа. Прибывшие на место аварии медики провели реанимационные мероприятия, после чего он был доставлен в больницу, где была констатирована смерть.

Ранее российская мотогонщица Анастасия Нифонтова назвала гибель Гонсалвеша потерей для всего ралли-рейдового сообщества.