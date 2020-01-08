Лидерство Каргинова, прорыв Карякина и возгорание машины Васильева: как выступают россияне на ралли «Дакар»
- Экипаж команды в составе пилота Андрея Каргинова, штурмана Андрея Мокеева и механика Игоря Леонова, 8 января 2020 года
- РИА Новости
- © kamazmaster.ru
Грузовики
Четвёртый этап от Неома до Эль-Ула протяжённостью в 672 километра получился крайне непростым для участников. На пустынной трассе лежало огромное количество камней, объезжать которые нужно было с большой осторожностью. В итоге закончить гонку смогли далеко не все. К счастью, россияне обошлись без сходов с дистанции и в итоге смело могут занести день себе в актив. Победу удалось одержать Антону Шибалову, который опередил партнёров по «КамАЗу» Андрея Каргинова (+2,41) и Дмитрия Сотникова (+9,05).
При этом лидировавший до нынешнего этапа белорус Сергей Вязович из команды «МАЗ» показал лишь шестое время и пропустил на первое место в тотале Каргинова. Разделяют спортсменов 10 минут и 43 секунды. На третьей строчке расположился как раз Шибалов (+15,02).
«Сегодня был самый каменистый день. Наверное, случилось чудо, что не прокололи ни одного колеса. Практически всю дорогу был настоящий триал, такого количества камней я за всю карьеру не видел! По навигации и технике проблем у нас не было», — цитирует «Р-Спорт» пресс-службу «КамАЗа».
Полностью солидарен с этим мнением остался и Каргинов, который признался, что таких камней раньше не встречал.
«День получился сложным и длинным. Очень много камней, просто безумное количество. Особенно на последних 50 километрах. За всю свою карьеру таких огромных камней я не встречал», — подчеркнул пилот.
А накануне проверил на себе крепость местных камней Дмитрий Сотников. Уже на первой трети этапа он, совершая обгон, наткнулся на огромный валун, занесённый песком. В результате автомобиль Дмитрия получил серьёзные повреждения, а на ремонт ушло целых два часа. Несмотря на это, россиянин нашёл в себе силы финишировать, но сильно откатился назад в итоговом протоколе.
«Трудно было увидеть торчащий камень. Пропустили его между колёс и почувствовали сильный удар. Через 10 километров при осмотре машины поняли, что течёт масло и пробит корпус раздаточной коробки. На ремонт ушло два часа. К счастью, удачно всё сделали. Дыра была большая, удивительно, что справились. Думал, мы сойдём», — сказал Сотников в интервью пресс-службе «КамАЗ-мастер».
С не менее серьёзными трудностями столкнулся и Эдуард Николаев. На его автомобиле сломался отвечающий за мощность двигателя регулировочный клапан. На то, чтобы отремонтировать его, а также починить пробитое колесо, ушло более получаса. В итоговом протоколе Эдуард после четвёртого этапа опустился на шестое место.
Мотовездеходы
Ралли-марафон начался не слишком удачно для россиянина Сергея Карякина, однако на третьем этапе он сумел по-настоящему проявить себя. Россиянин вместе со своим штурманом Антоном Власюком отлично отработал на финише и показал второй результат. Впереди оказался лишь Жерар Фаррес Гуэль из «Монстер Энерджи Кан-Ам». В общем зачёте Сергей поднялся на четвёртое место.
Правда, по итогам четвёртого этапа Карякин в первую тройку попасть не смог, пропустив вперёд Митчелла Гатри, Арона Домжала и Остина Джонса. В тотале же Сергей остался четвёртым, но уступает лидирующему Хосе Антонио Инохо Лопесу лишь 5 минут и 46 секунд.
«Это был каменный ад, безумно сильно трясло. Последние 70 км получились ужасными. Спасибо организаторам за дорожную карту, всё было отлично. Думаю, самое интересное и сложное впереди. Этап сложился неплохо, он был очень трудным и убойным, было много камней, особенно в конце спецучастка. У организаторов получился сомнительный тайминг: мы ехали одними из лидеров, финишировали с разницей где-то в минуту от первого места, а все, кто был сзади, ехали в ночи», — отметил Карякин.
Внедорожники
В данном классе за победу борются настоящие легенды автоспорта. Так, по итогам четырёх этапов лидирует действующий чемпион 57-летний Карлос Сайнс — старший, который опережает Нассера Аль-Аттию и другого суперветерана Стефана Петеранселя.
Однако после четвёртого этапа легендарный француз отыграл у испанца в тотале целых семь минут. Он стал первым, а второе место занял Аль-Аттия (+2,26). В общем зачёте по-прежнему лидирует Сайнс-старший. Аль-Аттия уступает ему 3 минуты и 3 секунды, а Петерансель — 11 минут и 42 секунды. А вот бывший пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо в среду занял лишь 13-е место.
Не слишком удачно складываются дела и у россиян. Например, машина Владимира Васильева накануне загорелась, и он вынужден был досрочно завершить гонку.
«У нас сначала пропала мощность: на малых оборотах машина ехала, на больших — нет. Едем дальше, и вдруг что-то начало дымить с запахом топлива. А там как раз подъём в гору, в дюну. Поднялись, остановились — повалил дым с огнём. Мы достали огнетушители, начали тушить. Загорелось внизу — не двигатель, а в районе запасных колёс с правой стороны. Мы вытащили запаски, огнетушителями вроде как сбили огонь. Дальше загорелся карбон, огнетушитель один, и уже ничего не сделать», — сказал Васильев.
Мотоциклы
В среду первым к финишу приехал британец Сэм Сандерленд, но уже после окончания этапа был лишён победы. Дело в том, что пилот слишком быстро ехал в зоне с лимитированной скоростью. В результате с него были сняты пять минут, что отбросило Сандерленда на восьмую строчку. Победа же досталась Хосе Игнасио Корнехо Флоримо из «Хонды».
А накануне в этом классе состоялось крайне неприятное событие. Бельгиец Адриен ван Беревен попал в серьёзную аварию — вылетел из мотоцикла на высокой скорости. В результате спортсмен получил перелом ключицы и сильный ушиб бедра.
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❌@adrienvanbeveren ❌ The @yamaharacingcomofficial rider has suffered a severe fall after just three kilometres of the day’s special. He has not lost consciousness, but has been attended to by the medical team and transported by helicopter to the bivouac in Neom. #Dakar2020 #DakarHeroes تعرض سائق ياماها الى حادث قوي، بعد ٣ كم من مرحلة اليوم. لم يفقد الوعي ولكن سارع الفريق الطبي لمعاينته، ونقلوه على متن مروحية إلى إقامته المؤقتة في نيوم.
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