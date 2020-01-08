Экипаж Шибалова победил на четвёртом этапе ралли «Дакар-2020» среди грузовиков

Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова победил на четвёртом этапе ралли-рейда «Дакар-2020», который проходит в Саудовской Аравии.

Россияне преодолели этап Неом — Эль-Ула протяжённостью 453 км за 4:15:43. Второе и третье места также заняли экипажи «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова соответственно.

Каргинов возглавил общий зачёт ралли-рейда и опережает белоруса Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто» на 10 минут и 42 секунды.

Ранее сообщалось, что внедорожник Васильева полностью сгорел во время ралли «Дакар-2020».