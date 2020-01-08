Экипаж Шибалова победил на четвёртом этапе ралли «Дакар-2020» среди грузовиков

Короткая ссылка
Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова победил на четвёртом этапе ралли-рейда «Дакар-2020», который проходит в Саудовской Аравии.
Экипаж Шибалова победил на четвёртом этапе ралли «Дакар-2020» среди грузовиков
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Россияне преодолели этап Неом — Эль-Ула протяжённостью 453 км за 4:15:43. Второе и третье места также заняли экипажи «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова соответственно.

Каргинов возглавил общий зачёт ралли-рейда и опережает белоруса Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто» на 10 минут и 42 секунды.

Ранее сообщалось, что внедорожник Васильева полностью сгорел во время ралли «Дакар-2020».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить