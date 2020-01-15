Победа Шибалова, продвижение Карякина и авария Алонсо: десятый этап «Дакара» был прерван из-за погодных условий

Экипаж КамАЗа под руководством Антона Шибалова одержал победу на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» и смог приблизиться к лидеру генеральной классификации грузовиков Андрею Каргинову. Сергей Карякин воспользовался ошибкой Франсиско Лопеса Контардо и вышел на второе место в общем зачёте вездеходов, а пилоты внедорожников Фернандо Алонсо и Роман Старикович попали в аварию. Кроме того, из-за тяжёлых погодных условий прохождение спецучастка было завершено раньше положенного срока.

Грузовики

В преддверии десятого этапа ралли-марафона «Дакар» экипаж команды «КамАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова уверенно лидировал в общем зачёте и имел в своём активе победы на четырёх спецучастках подряд. Но на этот раз ему не удалось взять верх и ещё больше упрочить позиции в генеральной классификации. Спортсмен показал пятое время, уступив триумфатору 2 минуты 27 секунд.

Лучшим при переезде из Харада в Шубайту стал экипаж Антона Шибалова. Днём ранее он неудачно выступил и стал всего лишь восьмым, но смог быстро реабилитироваться и во второй раз выиграть на спецучастке на нынешнем ралли-марафоне. Вторым к финишу пришёл ещё один отечественный гонщик — Дмитрий Сотников, а третьим стал пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев, результаты которого уже не учитываются в генеральной классификации.

В общем зачёте уверенно лидирует Каргинов и лишь Шибалов продолжает навязывать ему конкуренцию. На данный момент Антон остаётся единственным гонщиком, уступающим лидеру менее часа (36 минут 8 секунд). Третье место занимает представитель «МАЗа» Сергей Вязович (+ 1:40:0), за ним расположились пилот Praga Алеш Лопрайс (+ 2:21:18) и Сотников (+ 2:48.10).

Примечательно, что изначально спортсмены должны были проехать 534 километра, но организаторам пришлось досрочно завершить прохождение маршрута из-за сложных погодных условий. Как отметили в пресс-службе соревнований, сильный ветер мешал взлёту вертолётов, чьё присутствие является обязательным условием для проведения гонки.

Таким образом, результаты этапа были сформированы по итогам 223 километров. И это при том, что некоторые пилоты уже успели пройти значительно большую часть дистанции, прежде чем узнали о прекращении заезда.

Внедорожники

Юбилейный спецучасток запомнился сразу несколькими авариями. Так, уже на первом километре дистанции экипаж Autolife с Романом Стариковичем и Бертом Хескесом слишком сильно разогнался перед спуском, из-за чего совершил мощный прыжок. Приземление получилось очень жёстким, но если сама машина выдержала, то гонщики получили серьёзные травмы и были эвакуированы на вертолёте.

Для Фернандо Алонсо поездка из Харада в Шубайту сложилась не самым удачным образом. Двукратный победитель «Формулы-1» также не смог успешно пройти спуск, что привело к серьёзным проблемам. Автомобиль несколько раз перевернулся, что стоило ему проколотого колеса и разбитого лобового стекла. Гонщик Toyota смог продолжить выступление, но отстал от лидера на 1 час 17 минут 33 секунды.

Fuerte caída del participante Roman Starikovich tras pasar esta Duna #Dakar2020pic.twitter.com/GCwv279zfm — InfoRallyes (@inforallyes) January 15, 2020

Лучшим вновь стал лидер общего зачёта Карлос Сайнс. Легендарный спортсмен преодолел данный спецучасток за 2 часа 3 минуты 43 секунды, более чем на три минуты превзойдя своего партнёра по MINI Якуба Пшигонски. Третьим финишировал Джиниэл де Вильерс на Toyota (+4:26).

При этом ближайшие преследователи Сайнса довольно неудачно выступили на очередном отрезке и позволили испанцу заметно оторваться. Так, Нассер Салех Аль-Аттия (Toyota) показал лишь 17-е время и позволил гандикапу вырасти до 18 минут 10 секунд, а Стефан Петрансель из MINI пришёл к финишу 10-м, благодаря чему сократил отрыв от уроженца Катара до 16 секунд.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!



He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!



Live race updates ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020pic.twitter.com/zZFh6gvbq5 — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020

Мотовездеходы

Сергей Карякин продолжает борьбу за победу в общем зачёте. Чемпион 2017 года в зачёте квадроциклов показал 12-е время на десятом этапе, однако сумел подняться на второе место в общем зачёте. Отставание россиянина от Кейси Карри увеличилось до 46 минут 40 секунд. И это при том, что сам американец прошёл дистанцию не идеально и стал всего лишь седьмым. Первые две строчки заняли его соотечественники Митчелл Гатри и Блэйд Хильдебранд, а третьим финишировал испанец Жеррар Фаррес Гуэль.

До этого спецучастка россиянин располагался на третьей строчке, а подняться выше ему помогло фиаско конкурента. Франсиско Лопес Контардо проиграл победителю 58 минут и смог показать лишь 33-е время. В общем зачёте отставание чилийца от Карри выросло до 1 часа 14 минут 58 секунд.

Мотоциклы и квадроциклы

В общем зачёте мотоциклов продолжается напряжённая борьба за лидерство. На данный момент главными претендентами на итоговую победу остаются Рикки Брабек, Пабло Кинтанилья и Хоан Борреда Борт. При этом американец имеет довольно весомое преимущество, опережая преследователей на более чем на 25 минут.

Примечательно, что Брабек не может отпраздновать победу, начиная с шестого этапа, завершившегося в Эр-Рияде. С тех пор спортсмен занимал пятое и четвёртое места, а на этот раз оказался вторым. Он уступил 1 минуту 7 секунд Борту, сумевшему выиграть первый спецучасток с 2019 года. Третьим стал Кевин Бенавидес, а Кинтанилья выступил довольно неудачно. Он стал лишь седьмым и отстал от испанца почти на шесть минут.

Что касается квадроциклов, то данный этап прошёл под знаком Камила Вишневского. Он показал лучшее время и выиграл первый спецучасток в карьере. Польский пилот принимал участие в четырёх ралли-марафонах, но до настоящего момента ни разу не поднимался выше пятого места. Представитель Orlen Team потратил на преодоление дистанции чуть более трёх часов и на 48 секунд опередил ближайшего преследователя в лице чеха Зденека Тумы. Третьим стал его соотечественник Рафал Соник (+ 3:42).

Тем не менее в общем зачёте первую строчку сохранил Игнасио Касале. Чилиец стал всего лишь 17-м, но огромного задела хватило для того, чтобы и близко не подпустить ни одного из соперников. Лишь Симон Витсе (+ 16:18) уступает ему меньше часа, в то время как идущий четвёртым Мануэль Андухар проигрывает более трёх часов.