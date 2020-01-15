Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо попал в аварию на десятом этапе ралли-рейда «Дакар»
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На 87-м км спецучастка автомобиль испанского пилота неудачно съехал с дюны и дважды перевернулся, встав после этого на колёса.
Алонсо, для которого этот «Дакар» стал дебютным, и его штурман Марк Кома не пострадали, продолжив движение. У машины же было повреждено лобовое стекло.
Ранее сообщалось, что экипаж Антона Шибалова выиграл сокращённый десятый этап ралли-рейда «Дакар» в классе грузовиков.