Экипаж Шибалова выиграл сокращённый десятый этап ралли-рейда «Дакар»
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Этап был досрочно завершён из-за погодных условий; по этой причине Шибалов преодолел спецучасток протяжённостью 345 км вместо 534 км.
При этом результаты этапа считались по отметке 223 км. Данную дистанцию Шибалов проехал за 2 часа 12 минут 12 секунд.
Второе и третье места также заняли представители «КамАЗ-мастер» Дмитрий Сотников (+1:08) и Эдуард Николаев (+1:30).
В личном зачёте грузовиков продолжает лидировать Андрей Каргинов из «КамАЗ-мастер», опережая идущего вторым Шибалова на 36 минут 8 секунд.
Ранее Сергей Карякин финишировал четвёртым на девятом этапе ралли-рейда «Дакар» в классе мотовездеходов.