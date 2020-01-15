Экипаж Шибалова выиграл сокращённый десятый этап ралли-рейда «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова занял первое место в классе грузовиков на десятом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.

Этап был досрочно завершён из-за погодных условий; по этой причине Шибалов преодолел спецучасток протяжённостью 345 км вместо 534 км.

При этом результаты этапа считались по отметке 223 км. Данную дистанцию Шибалов проехал за 2 часа 12 минут 12 секунд.

Второе и третье места также заняли представители «КамАЗ-мастер» Дмитрий Сотников (+1:08) и Эдуард Николаев (+1:30).

В личном зачёте грузовиков продолжает лидировать Андрей Каргинов из «КамАЗ-мастер», опережая идущего вторым Шибалова на 36 минут 8 секунд.

Ранее Сергей Карякин финишировал четвёртым на девятом этапе ралли-рейда «Дакар» в классе мотовездеходов.