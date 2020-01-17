Экипаж Каргинова во второй раз выиграл ралли-рейд «Дакар»
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Каргинов стал лучшим на заключительном 12-м этапе и таким образом сумел удержать первое место в генеральной классификации.
Для 42-летнего гонщика и его экипажа это вторая победа на «Дакаре». Впервые Каргинов выиграл престижный ралли-рейд в 2014 году.
Второе место также занял экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова.
Тройку призёров замкнул белорус Сергей Вязович из MAZ-SPORTAUTO.
Ещё один представитель «КамАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников — стал четвёртым, а прошлогодний чемпион Эдуард Николаев остался за пределами топ-10.
Ранее сообщалось, что голландский мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на «Дакаре».