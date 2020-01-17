Экипаж Каргинова во второй раз выиграл ралли-рейд «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в общем зачёте класса грузовиков ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.

Каргинов стал лучшим на заключительном 12-м этапе и таким образом сумел удержать первое место в генеральной классификации.

Для 42-летнего гонщика и его экипажа это вторая победа на «Дакаре». Впервые Каргинов выиграл престижный ралли-рейд в 2014 году.

Второе место также занял экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова.

Тройку призёров замкнул белорус Сергей Вязович из MAZ-SPORTAUTO.

Ещё один представитель «КамАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников — стал четвёртым, а прошлогодний чемпион Эдуард Николаев остался за пределами топ-10.

Ранее сообщалось, что голландский мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на «Дакаре».