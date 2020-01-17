Голландский мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на «Дакаре»

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Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер находится в критическом состоянии после аварии на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.

Как сообщает A Bola, во время преодоления спецучастка голландец не справился с управлением и упал, после чего его госпитализировали в больницу Эр-Риада.

Отмечается, что сердце пилота не билось около десяти минут, но всё же врачи смогли спасти его. 

На данный момент он находится в критическом состоянии. У Стравера также диагностирован перелом шейного позвонка.

Ранее сообщалось, Сергей Карякин финишировал шестым на 11-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов.

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