Голландский мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на «Дакаре»
Как сообщает A Bola, во время преодоления спецучастка голландец не справился с управлением и упал, после чего его госпитализировали в больницу Эр-Риада.
Отмечается, что сердце пилота не билось около десяти минут, но всё же врачи смогли спасти его.
На данный момент он находится в критическом состоянии. У Стравера также диагностирован перелом шейного позвонка.
Ранее сообщалось, Сергей Карякин финишировал шестым на 11-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов.