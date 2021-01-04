Экипаж Сотникова победил на втором этапа «Дакара»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.

Сотников преодолел дистанцию 457 км за 4 часа 37 минут 44 секунды.

Вторым финишировал ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» — под управлением Айрата Мардеева. Третье место занял белорус Сергей Вязович, представляющий MAZ Sportauto.

В генеральной классификации лидирует Сотников, опережающий Вязовича на 17 минут 14 секунд. Тройку лидеров, с отставанием в 22 минуты 03 секунды, замыкает экипаж Антона Шибалова, также представляющего «КамАЗ-мастер».

Ранее Мардеев рассказал, как сбился с маршрута на первом этапе «Дакара».