Пилот «КамАЗ-мастер» Мардеев рассказал, как сбился с маршрута на первом этапе «Дакара»

Российский автогонщик команды «КамАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал, как сбился с пути на первом этапе ралли-марафона «Дакар» и потерял около 25 минут.

«Стартовали далеко, пытались выбраться повыше, чтобы оказаться в своей скоростной группе. Долго обгоняли медленные грузовики, так как было мало места для манёвра и сильно мешала густая пыль. Удалось обойти порядка шести-семи машин. Но километров за 60 до финиша уехали немного в сторону, попали не в то русло», — цитирует пилота РИА Новости.

По словам автогонщика, его экипажу пришлось забираться наверх по ущелью, а затем они искали дорогу и несколько раз возвращались к изначальной точке.

«Потратили на это около 25 минут. Хорошо, что взяли все точки и последние 50 км старались максимально атаковать, чтобы отыграть потерянное время. Темп сегодня в целом был неплохой, но есть над чем поработать. Новый прибор в навигации внёс свою изюминку: для штурманов, казалось, будет меньше работы, а стало только сложнее», — добавил Мардеев.

«Дакар» проходит в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. По итогам первого этапа по маршруту Джидда — Биша длиной в 277 км Мардеев показал десятое время, отстав от лидирующего экипажа Дмитрия Сотникова на 25 минут 53 секунды.

Ранее сообщалось, что экипаж Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков.