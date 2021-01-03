Экипаж Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков

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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем первого этапа ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.
Экипаж Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков
  • © kamazmaster.ru

Сотников первым прошёл спецучасток протяжённостью 277 км, опередив чеха Алеша Лопрайса из InstaForex Loprais Praga на 7 минут 56 секунд, а также своего соотечественника и партнёра по команде Антона Шибалова на 8 минут 7 секунд.

В общем зачёте Сотников опережает Лопрайса на 7 минут 35 секунд, а Шибалов отстаёт на 7 минут 44 секунды.

Ралли «Дакар-2021» проходит по территории Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что экипаж Вязовича лидирует на «Дакаре» после пролога, Шибалов — четвёртый.

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