Экипаж Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем первого этапа ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.

Сотников первым прошёл спецучасток протяжённостью 277 км, опередив чеха Алеша Лопрайса из InstaForex Loprais Praga на 7 минут 56 секунд, а также своего соотечественника и партнёра по команде Антона Шибалова на 8 минут 7 секунд.

В общем зачёте Сотников опережает Лопрайса на 7 минут 35 секунд, а Шибалов отстаёт на 7 минут 44 секунды.

Ралли «Дакар-2021» проходит по территории Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что экипаж Вязовича лидирует на «Дакаре» после пролога, Шибалов — четвёртый.