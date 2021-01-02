Экипаж Вязовича лидирует на «Дакаре» после пролога, Шибалов — четвёртый
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Вязович преодолел дистанцию в 11 км за 6 минут 38 секунд.
Второе место занимает ещё один экипаж MAZ Sportauto — под управлением Алексея Вишневского. Тройку замыкает представитель команды Big Shock Racing, выступающий на грузовике IVECO чех Мартин Мацик.
Лучшим из представителей «КамАЗ-мастер» стал Антон Шибалов, занявший четвёртое место. Андрей Каргинов — 11-й, Дмитрий Сотников — 12-й, Айрат Мардеев —17-й.
Первый этап «Дакара» состоится 3 января, протяжённость этапа составит 277 км.
Ранее сообщалось, что грузовики «КамАЗ-мастер» прошли проверки перед стартом ралли-рейда «Дакар».