Грузовики «КамАЗ-мастер» прошли проверки перед стартом ралли-рейда «Дакар»

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Пресс-атташе российской команды «КамАЗ-мастер» Эрик Хайруллин заявил, что коллектив прошёл административные и технические проверки перед стартом ралли-рейда «Дакар» 2021 года.
Грузовики «КамАЗ-мастер» прошли проверки перед стартом ралли-рейда «Дакар»
  • Reuters

«Рано утром команда отправилась на административные и технические проверки. Необходимые процедуры перед стартом гонки, дающие допуск на «Дакар», мы прошли успешно. Никаких вопросов не возникло. Техника и документы в порядке, ничто не мешает нашей команде выйти на старт ралли», — цитирует Хайруллина РИА Новости.

Он также отметил, что у всех пилотов команды отличное самочувствие, а медицинские требования соблюдаются.

«КамАЗ-мастер» заявил для участия в рейде четыре экипажа: Андрея Каргинова, Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.

Соревнования пройдут с 3 по 15 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что команда «КамАЗ-мастер» отправилась в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре».

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