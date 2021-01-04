Сотников рассказал, что его экипажу не удалось с первого раза взять одну из дюн на «Дакаре»

Пилот команды «КамАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, победивший на втором этапе ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков, прокомментировал свой успех.

По его словам, через три километра после старта гонки начались серьёзные дюны, и его экипаж старался не форсировать их.

«Даже не удалось с первого раза взять одну из дюн, пришлось спуститься и повторить манёвр. Видели, как многие джипы висят на вершинах, мало кто оказался готов к дюнам. Они были очень рыхлыми и пухлыми, и мы старались проехать надёжно», — приводит слова Сотникова официальный сайт команды.

Пилот отметил, что после 170 км пошли более скоростные дороги.

«В зоне нейтрализации наших ребят никого не видели. А вторая часть этапа была более быстрой и навигационной. Джипы на прямиках стали накатывать, но помех они не создавали. Даже было проще, пыль от них служила для нас ориентиром», — констатировал Сотников.

Ранее сообщалось, что Насер Аль-Аттия выиграл второй этап «Дакара» в зачёте внедорожников.