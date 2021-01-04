Аль-Аттия выиграл второй этап «Дакара» в зачёте внедорожников

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Катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия на Toyota стал победителем второго этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте внедорожников.
Аль-Аттия выиграл второй этап «Дакара» в зачёте внедорожников
  • Reuters

457-километровую дистанцию спортсмен преодолел за 4 часа 3 минуты 14 секунд. Француз Стефан Петерансель на Mini стал вторым с отставанием 2 минуты 35 секунд. Третье место занял испанец Карлос Сайнс (Mini, отставание 9 минут 17 секунд).

Россиянин Владимир Васильев (Mini) уступил Аль-Аттии 20 минут 38 секунд.

Ранее сообщалось, что экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.

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