Аль-Аттия выиграл второй этап «Дакара» в зачёте внедорожников

Катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия на Toyota стал победителем второго этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте внедорожников.

457-километровую дистанцию спортсмен преодолел за 4 часа 3 минуты 14 секунд. Француз Стефан Петерансель на Mini стал вторым с отставанием 2 минуты 35 секунд. Третье место занял испанец Карлос Сайнс (Mini, отставание 9 минут 17 секунд).

Россиянин Владимир Васильев (Mini) уступил Аль-Аттии 20 минут 38 секунд.

Ранее сообщалось, что экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.