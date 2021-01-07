Сотников раскрыл подробности выступления своего экипажа на пятом этапе «Дакара»

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Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал выступление своего экипажа на пятом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
Сотников раскрыл подробности выступления своего экипажа на пятом этапе «Дакара»
  • РИА Новости
  • © kamazmaster.ru

Сотников занял третье место по итогам гонки, но ввиду 20-минутного штрафа другого представителя команды Андрея Каргинова, а также санкций в отношении белоруса Алексея Вишневского на МАЗ, поднялся на первую строчку.

«Спецучасток с самого начала получился сложным по навигации. Очень быстрые и короткие привязки с резко меняющимся курсом не казались большой проблемой пока не заехали в горную местность. Роудбук прописан был достаточно специфически, курс менялся так стремительно, что непросто было понять, сохраняешь ли ты верное направление или нет. Для штурмана был напряженный день. Много крутились, но в горах не всегда была возможность выехать. Потом всё же разобрались и смогли выбраться», — приводит слова Сотникова сайт «КАМАЗ-мастер».

Ранее сообщалось, что стали известны причины 20-минутного штрафа Каргинова на «Дакаре».

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