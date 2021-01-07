Стали известны причины 20-минутного штрафа Каргинова на «Дакаре»

Заместитель руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал наложенные на экипаж Андрея Каргинова санкции после пятого этапа ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.

Каргинов выиграл гонку, однако после 20-минутного штрафа откатился с первого на седьмое место. А победителем был объявлен другой представитель «КАМАЗ-мастера», Дмитрий Сотников.

«Штрафы были начислены за зону ограничения скорости. Ребята начинали тормозить с максимальной скорости 140 км/ч до 30 км/ч. Учитывая, что борьба на нынешнем «Дакаре» идёт за каждую секунду, на сложном песчаном покрытии не всегда удавалось вовремя сбросить скорость до необходимой. И датчики на въезде в зону ограничения замеряли превышение на 1—2 км/ч», — приводятся слова Николаева на сайте команды.

«Навигация была очень сложной, как и трасса. На старте потеряли дорогу, пришлось поискать верный курс. С такими проблемами столкнулись многие экипажи. Здесь кто быстрее нашёл дорогу, тот и победил. Пришлось непросто и в дюнах, которые после дождя были сырыми. Сегодня удалось избежать проколов», — сказал сам Каргинов.

Ранее сообщалось, что штраф получил и белорус Алексей Вишневский на МАЗе.