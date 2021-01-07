Сотников стал победителем пятого этапа «Дакара» после наказания Каргинова

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Гонщик команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов и белорус Алексей Вишневский на МАЗ получили штраф в 20 и 2 минуты соответственно по итогам пятого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
Сотников стал победителем пятого этапа «Дакара» после наказания Каргинова
  • ©kamazmaster.ru

В итоге Каргинов откатился в протоколе гонки с первого на седьмое место. Вишневский сохранил вторую строчку, однако его опередил изначально финишировавший третьим россиянин Дмитрий Сотников, также представляющий «КамАЗ-мастер».

Причины наказания Каргинова и Вишневского пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Сергей Карякин занял восьмое место на пятом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачёте мотовездеходов.

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