Сотников стал победителем пятого этапа «Дакара» после наказания Каргинова
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В итоге Каргинов откатился в протоколе гонки с первого на седьмое место. Вишневский сохранил вторую строчку, однако его опередил изначально финишировавший третьим россиянин Дмитрий Сотников, также представляющий «КамАЗ-мастер».
Причины наказания Каргинова и Вишневского пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что российский гонщик Сергей Карякин занял восьмое место на пятом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачёте мотовездеходов.