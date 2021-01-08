Мардеев рассказал о соперничестве с Лопрайсом на шестом этапе «Дакара»

Айрат Мардеев из команды «КамАЗ-мастер» прокомментировал победу своей команды на шестом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.

448-километровый спецучасток он преодолел за 4 часа 8 минут 52 секунды. Второе и третье места также заняли представители «КамАЗ-мастер». Экипаж Дмитрия Сотникова отстал на 1 минуту 8 секунд, экипаж Антона Шибалова — на 4 минуты 49 секунд.

«Был хороший спецучасток. С самого старта начали атаковать, так как были дюны и впереди нас шёл Алеш Лопрайс. Понимали, что он ближайший конкурент по общему зачёту. Дальше стояла задача оторваться, но он вцепился в меня, как клещ, не отпускал и держался позади. На песчаном бездорожье добавили в темпе и оторвались от него. Держали этот темп до финиша и, когда узнали о победе, были довольны», — приводит слова Мардеева сайт «КамАЗ-мастер».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Сотников раскрыл подробности выступления своего экипажа на пятом этапе «Дакара».