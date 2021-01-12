Два подиума «КамАЗ-мастер», лидерство Сотникова и провал Карякина: что произошло на «Дакаре» после дня отдыха

Три грузовика «КамАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым продолжают уверенно лидировать в ралли-марафоне «Дакар», который проходит в Саудовской Аварии. После дня отдыха российские экипажи дважды заняли весь пьедестал почёта, продлив свою победную серию до пяти этапов. Участник соревнований мотовездеходов Сергей Карякин впервые в этом году смог занять второе место на этапе, после чего обвинил одного из соперников в жульничестве, а затем столкнулся с техническими проблемами, из-за которых потерял несколько часов и выбыл из борьбы за победу в своём зачёте.

Хет-трики «КамАЗ-мастера»

Три экипажа российской команды «КамАЗ-мастер» продолжают уверенно возглавлять общий зачёт ралли-рейда «Дакар». После дня отдыха 9 января гоночный марафон продолжился этапом между городами Хаиль и Сакака. Причём после него механикам по регламенту было запрещено подходить к машинам, поэтому от участников марш-броска по Аравийской пустыне требовалось везти с собой дополнительные запчасти и всю дорогу быть крайне осторожными, иначе любую поломку пришлось бы исправлять своими силами.

Воскресный спецучасток оказался непростым ещё и потому, что половина маршрута проходила по дюнам и песку, намокшему после сильного дождя, а длинные скоростные участки могли резко прерываться различными препятствиями. Но эти суровые условия не стали проблемой для гонщиков «КамАЗ-мастера». Три лидера общего зачёта грузовиков — Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Айрат Мардеев — почти одновременно стартовали и попеременно занимали первое место. Действующий победитель «Дакара» Андрей Каргинов был вынужден исполнять роль технички для партнёров по команде.

Шибалову пришлось всё-таки ненадолго остановиться из-за проколотого колеса, и тогда конкуренцию «КамАЗам» попытался навязать Алексей Вишневский из «МАЗ-СПОРТавто». Почти всю оставшуюся дистанцию белорусский пилот то опережал Мардеева, то отставал от него, пока сам не застрял на гребне и не потерял на этом несколько минут. Российская команда во второй раз подряд смогла занять три первых места, а Сотников одержал пятую победу на «Дакаре-2021». Последним, кто добивался такого результата в одном ралли-рейде, был Эдуард Николаев в 2015 году.

Третий хет-трик челнинцев не заставил себя ждать и произошёл уже на следующем, восьмом этапе. Участникам предстояло выйти к Красному морю и финишировать в основанном меньше четырёх лет назад городе Неом. Гонщиков ждали многочисленные пересохшие русла и каньоны, к которым следовало отнестись особенно внимательно.

На этот раз в борьбу за пьедестал почёта включился Каргинов, который мог больше не сдерживать себя и явно намеревался подняться выше восьмого места в общем зачёте. За победу на этапе долгое время боролся Вишневский, но за 50 км до финиша удача вновь его покинула. У белорусского грузовика взорвалось колесо, и его последовательно опередили Шибалов, Каргинов и Сотников, удержавший лидерство в общем зачёте. Не повезло в этот день только Мардееву, который из-за замены колеса финишировал седьмым.

🚚 Anton Shibalov won stage 8 as @KAMAZmasterTEAM once again dominated the podium. Sotnikov and Karginov made up 2nd and 3rd whilst the former retains his place at the top.



Take a look at the best of the Trucks in the highlights video 👇#Dakar2021pic.twitter.com/y3ZTjhNyu1 — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2021

Прерванная победная серия

Остановить доминирование «КамАЗ-мастера» соперникам удалось только на девятом этапе, в ходе которого участники кружили вокруг Неома. Песка на маршруте было меньше, чем на двух предыдущих спецучастках, но каменных преград было гораздо больше, а на второй половине дистанции гонщикам предстояло подняться почти на один километр над уровнем моря.

По ходу 465-километрового спецучастка основная борьба шла между Вишневским и Шибаловым, хотя иногда в неё вмешивался чилиец Игнасио Касале на Tatra (трёхкратный и действующий чемпион «Дакара» в зачёте квадроциклов). Но на последней трети дистанции в лидеры выбился Мартин Мацик из Big Shock Racing, который после четвёртого этапа был ближайшим преследователем Сотникова. Во вторник чех смог выиграть около 2,5 минуты у Мардеева и Сотникова, прервав победную серию «КамАЗ-мастер».

Но на общее положение в зачёте грузовиков он не сильно повлиял. Российская команда продолжает занимать три первые строчки в общем зачёте и будет пытаться повторить результат 2015 года, когда все места на пьедестале почёта достались коллективу из Набережных Челнов. После девятого этапа Сотников уже на 45 минут опережает Шибалова, а тот выигрывает 28 минут у Мардеева. У лидера «КамАЗ-мастер» есть полуторачасовой отрыв от Алеша Лопрайса — ближайшего конкурента экипажей российской команды.

Взлёт, падение и недовольство Карякина

Помимо пилотов «КамАЗ-мастер», покорить «Дакар» пытался Сергей Карякин. Он вновь был заявлен в зачёте мотовездеходов, в котором в 2020 году занял второе место. Но в этот раз уроженец Екатеринбурга свой результат никак не повторит. Он столкнулся с проблемами на девятом этапе и не смог финишировать со всеми остальными участниками, потеряв таким образом шансы на победу.

Ралли-рейд начинался для Карякина не очень удачно. Его лучшим результатом до дня отдыха было шестое место на втором этапе. Российскому гонщику удалось постепенно подняться на четвёртую строчку в общем зачёте, но затем последовало падение на две позиции. Марафонский седьмой этап усугубил положение Карякина. Он трижды повреждал колёса из-за камней и первоначально показал только 13-е время. Но в итоговом протоколе россиянин оказался ещё на строчку ниже, когда организаторы вернули Франсиско Лопесу Контардо 45 минут, потраченных на помощь сопернику, и присудили ему победу.

Лишь на восьмом этапе Карякину улыбнулась удача. Всю дистанцию он шёл вровень с чилийцем и претендовал на победу, но в итоге уступил ему 52 секунды и показал второе время дня. В общем зачёте россиянин вышел на пятое место, проигрывая первой тройке 27,5 минуты. Однако больше всего в понедельник Карякин запомнился не своим результатом, а откровенными комментариями. Он обвинил одного из соперников в том, что тот пользовался запрещённой помощью со стороны и информировал о своём местоположении с помощью трека.

«Саудит, который тоже участвует в гонке и показывает неплохое время, абсолютно внаглую использовал «чёрную техничку» и для ремонта на бивуаке, и во время лиазона. Ему внаглую меняли колёса на запасные и давали запчасти. Сейчас на финише было то же самое. И самое обидное даже не этот незаконный сервис, за что полагается дисквалификация, а то, что у него был трек: он знал, где должен оказаться, чтобы ему помогли. Это значит, что треки всё-таки сливают, что очень обидно. Организаторы пытаются сделать красивую историю, которая, к сожалению, каким-то образом уходит не туда, куда нужно», — сказал Карякин после финиша.

Чуть позже российский пилот подтвердил, что имел в виду Салеха Аль-Саифа, занимавшего на тот момент седьмую строчку в зачёте мотовездеходов. Карякин отметил, что не он один заметил нарушения и теперь ждёт, что организаторы примут против него меры. Но соперничать с Аль-Саифом на маршруте Карякин уже не сможет. Во вторник, 12 января, россиянин столкнулся с серьёзными техническими проблемами, из-за которых потерял несколько часов и выбыл из борьбы за титул.