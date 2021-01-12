Мацик опередил экипажи «КАМАЗ-мастера» на девятом этапе «Дакара»

Чешский пилот Мартин Мацик на Big Shock Racing выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.

Спецучасток протяженностью 465 км его экипаж преодолел за 5 часов, 5 минут и 54 секунды. Второе место занял пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, уступивший победителю 2 мин и 27 сек. На третьей позиции финишировал другой представитель российской команды Дмитрий Сотников (2.37).

В общем зачёте многодневки Сотников опережает ближайшего преследователя Антона Шибалова из «КАМАЗ-мастер» более чем на 45 минут.

Ранее сообщалось, что Шибалов выиграл восьмой спецучасток на «Дакаре».