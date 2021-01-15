Экипаж Сотникова стал победителем ралли «Дакар» в зачёте грузовиков

Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем ралли «Дакар»-2021 в зачёте грузовиков.

На заключительном, 12-м спецучастке победу одержал пилот Big Shock Racing Мартин Мацик.

В генеральной классификации победу одержал россиянин Дмитрий Сотников. Для него это первый успех на ралли-марафоне. При этом команда «КамАЗ-мастер» отпраздновала пятую победу на «Дакаре» подряд.

Второе и третье места в общем зачёте заняли два российских экипажа Антона Шибалова и Айрата Мардеева.

Ранее сообщалось, что скончался получивший на ралли «Дакар» травмы французский мотогонщик.