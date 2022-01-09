Российский гонщик Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»

Короткая ссылка
Команда российского пилота Сергея Карякина, выступающая в классе серийных мотовездеходов, попала в аварию на седьмом этапе ралли «Дакар».
Российский гонщик Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»
  • © Instagram Сергея Карякина

Как сообщает штурман команды Антон Власюк в Instagram, экипаж выбыл из соревнований.

«Мы ехали по треку. Здесь была ловушка организаторов — и многие экипажи заблудились. Один из них ехал в лоб каналу, выскочил из-за горы, и у нас произошло лобовое столкновение», — написал Власюк.

По его словам, восстановить машину после такого столкновения невозможно, а у штурмана другого экипажа, по всей видимости, сломан позвоночник.

«Вызвали вертолёт. Ждём поддержки», — добавил Власюк.

Ранее во Франции не исключили отмены ралли «Дакар» из-за угрозы терроризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить