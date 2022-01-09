Российский гонщик Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»

Команда российского пилота Сергея Карякина, выступающая в классе серийных мотовездеходов, попала в аварию на седьмом этапе ралли «Дакар».

Как сообщает штурман команды Антон Власюк в Instagram, экипаж выбыл из соревнований.

«Мы ехали по треку. Здесь была ловушка организаторов — и многие экипажи заблудились. Один из них ехал в лоб каналу, выскочил из-за горы, и у нас произошло лобовое столкновение», — написал Власюк.

По его словам, восстановить машину после такого столкновения невозможно, а у штурмана другого экипажа, по всей видимости, сломан позвоночник.

«Вызвали вертолёт. Ждём поддержки», — добавил Власюк.

Ранее во Франции не исключили отмены ралли «Дакар» из-за угрозы терроризма.