«Работаем со стереотипами»: Сучкова о женском футболе в России, ребрендинге Суперлиги и высокой оценке ООН

Программа развития женского футбола РФС приведена в отчёте ООН как пример позитивного опыта внедрения изменений в спорте. В документе отмечены результаты национальной команды, развитие Суперлиги, в которой появилось четыре новых клуба, рост зрительской аудитории и увеличение количества соревнований. Как удалось добиться такой оценки, в эксклюзивном интервью RT рассказала руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

«Женский футбол — новый тренд в спортивной индустрии»

— ООН высоко оценила работу РФС с точки зрения развития женского футбола. Какие основные шаги были сделаны в этом направлении?

— Получить признание на таком высоком уровне, безусловно, лестно. В последние несколько лет РФС активно работает над развитием женского футбола. В 2019 году была принята первая в нашей истории программа развития. Это комплексный документ, в котором мы ставим перед собой амбициозные задачи по целому ряду направлений: от увеличения массовости и подготовки спортивного резерва до развития клубных соревнований и укрепления института сборных команд. Также ведётся работа по популяризации женского футбола в целом.

Планомерная реализация этой программы уже даёт первые результаты. По всей стране мы занимаемся вовлечением девочек в футбол с самого раннего возраста. Только за этот год более 2 тыс. детей начали заниматься в проектах РФС и в спортивных школах, которые получают от нас финансовую и методическую поддержку. Выстроена вертикаль элитных детско-юношеских соревнований — ЮФЛ-девушки и Молодёжная лига, которые являются ступенями к профессиональному футболу.

Был проведён ребрендинг и значительно увеличена аудитория чемпионата и Кубка России. Женская национальная команда отобралась в финальную часть Евро-2022, который состоится ближайшим летом в Англии. В этом году впервые был разыгран Суперкубок страны, и мы надеемся, что он будет ежегодно предварять футбольный сезон.

Мы видим, что в результате этой работы женский футбол занимает достойное место и в медийной спортивной повестке — отношение к нему постепенно меняется.

— Какова была цель ребрендинга? Почему за основу выбраны розово-фиолетовые цвета?

— До этого у чемпионата России просто не было символики и бренда как такового. По сути, в прошлом сезоне главное женское соревнование по футболу впервые получило своё узнаваемое визуальное оформление. Но цель, конечно, была не только в том, чтобы выбрать цвета и нарисовать логотип. Вместе с созданием визуального стиля и названия мы начали очень важную работу: формирование и развитие Суперлиги как продукта — спортивного, развлекательного, коммерческого.

Это отражается, в частности, в унификации внешнего вида носителей на стадионах, отладке процессов с клубами для внедрения нового фирменного стиля лиги, единообразном оформлении трансляций всех матчей чемпионата, социальных сетей, новых наград, элементов церемоний открытия и награждения команд. Всё это направлено на повышение привлекательности и узнаваемости нашего чемпионата.

Что же касается самого стиля, выбирая цвета, мы не руководствовались принципом «девочки — значит, розовое». Посмотрите, например, на один из комплектов формы «Реала» или логотип «Интер Майами» Дэвида Бэкхема. Цвета Суперлиги — яркие, смелые, контрастные. Они призваны показать, что женский футбол — это новый тренд в спортивной индустрии.

Знак Суперлиги состоит из трёх элементов, которые символизируют ценности турнира: открытость, равные возможности и сопричастность. Вместе они складываются в мяч — основной атрибут нашей игры, внутри которого различим знак «плей», что тоже отсылает к началу, старту игры.

— Каковы сейчас основные инструменты в продвижении женского футбола?

— Мы работаем с самыми разными аудиториями: от родителей девочек, тренеров спортивных школ до болельщиков и людей, которые сейчас мало заинтересованы в женском футболе. Наша аудитория достаточно молодая, поэтому один из основных инструментов продвижения для всех продуктов — это социальные сети. В нашем случае в первую очередь Instagram, TikTok, «ВКонтакте».

Ещё одна важная составляющая продвижения — это организация трансляций и обеспечение максимально широкого доступа к ним. На уровне клубного футбола с 2021 года мы показываем Суперлигу на «Триколоре» плюс все матчи чемпионата и финальные стадии Кубка в ВК и на сайте женского футбола РФС. Топовые матчи, например Суперкубок и финал Кубка России, транслирует федеральный канал «Матч ТВ».

Отдельный фокус и своя специфика у национальной сборной — здесь мы стараемся обеспечить показ всех важных матчей на федеральных каналах, чтобы максимальное количество людей узнали, как выступает национальная команда, и поддерживали её. Мы, безусловно, работаем как со спортивными медиа, так и с медиа общей направленности не только в части трансляции — размещаем новости, публикуем материалы, даём интервью, делаем специальные проекты.

Что касается региональной аудитории, до неё мы стараемся дополнительно добираться через публикации, сюжеты и трансляции встреч в региональных СМИ, а также проводим некоторые большие матчи на стадионах, где пока нет клубов Суперлиги. Например, Суперкубок в этом году прошёл в Нижнем Новгороде, а финал Кубка — в Самаре, оба — на стадионах чемпионата мира 2018 года.

«Футболистка — достойная профессия для девушки»

— Одним из лидеров Суперлиги сейчас является «Локомотив», который основан всего три года назад. Это было решение клуба или велась работа со стороны РФС?

— Подавляющее большинство женских команд в структуре мужских клубов РПЛ появились относительно недавно. «Локомотив» был в этом отношении первым. В последние два года другие команды также обратили внимание на это направление развития и приняли решение создать женские команды. У всех мотивация была разная. Но, безусловно, внимание РФС сыграло свою роль.

Для любого клуба, открывающего женское направление, это дополнительные расходы, нагрузка на инфраструктуру и штат, хоть и несравнимая по финансовым вложениям и содержанием мужской команды. При этом, я уверена, в ближайшем будущем клубы увидят перспективность инвестиций в женский футбол. В наиболее развитых европейских лигах это уже произошло.

— Как много девочек сегодня занимается футболом в России?

— На текущий момент в государственных спортивных школах занимается около 14 тыс. девочек. Если смотреть на систему государственных учреждений, в которых готовят футболистов, то только в 15% есть группы девочек или смешанные. Это, конечно, очень мало. Наша задача, с одной стороны, обеспечить максимальную доступность данного вида спорта, а с другой — убедить родителей, тренеров и самих детей, что футбол — нормальный выбор для прекрасной половины человечества.

Поэтому мы работаем по двум направлениям. Для спортивных школ разработали методические материалы, в которых объясняем, как привлекать девочек на занятия, как проводить фестивали знакомства с футболом, как работать с общеобразовательными школами. То есть делимся знаниями для того, чтобы облегчить работу спортшкол по вовлечению в футбол.

Одновременно мы создаём финансовую мотивацию — РФС при поддержке ФИФА и «Р.А. ФОНД» учредил грантовую программу для спортивных школ, работающих с девочками. В этом году мы провели конкурс и определили 20 лучших учреждений, которые получат по 1 млн рублей на дальнейшее развитие женского футбола.

— Чем удаётся привлекать девочек, которым, наверное, всё-таки ближе гимнастика, танцы, фигурное катание?

— Ведём комплексную и долгосрочную работу со стереотипами о женском футболе. Через наши вовлекающие программы доносим до родителей сообщение о пользе данного вида спорта не только для физического, но и для социального благополучия девочек: для развития навыков командной работы, умения принимать решения и не бояться сложностей. Это не только наши мысли — есть исследования, которые подтверждают, что девушки, которые занимаются командным видом спорта, в том числе футболом, чувствуют себя увереннее, более стабильны эмоционально и лучше учатся в школе.

Одновременно мы понимаем важность создания ролевых моделей — наша работа над популяризацией Суперлиги и сборной России в конечном итоге должна привести к тому, чтобы родители поняли: футболистка — достойная потенциальная профессия для их дочери.

— Какова сегодня главная мотивация для девушек-подростков остаться в футболе? Насколько большие у них зарплаты и контракты в клубах?

— Пока это в меньшей степени мотивация на получение сверхдохода в будущем. Девушки хотят иметь шанс играть за профессиональный клуб, выступать за сборную и представлять страну, заниматься любимым делом.

С точки зрения зарплат ситуация меняется. В женский футбол приходят спонсоры, клубы инвестируют в развитие команды, постепенно развивается трансферный рынок. Это небыстрый процесс, как и развитие любой индустрии практически с нуля в финансовом смысле. Но он идёт, девушки начинают получать всё более достойное вознаграждение, конкуренция становится выше.

«Количество просмотров трансляций выросло в восемь раз»

— Женский футбол теперь можно увидеть не только на стадионе, но и по телевизору. Какие плюсы от реализации медиаправ для развития женского футбола вы считаете самыми значимыми?

— В плане стратегии реализации медиаправ наша основная задача на текущем этапе развития сделать матчи Суперлиги максимально доступными для зрителя. Именно этим нас привлекло партнёрство с «Триколором» и MRG — возможностью выйти на максимально широкую аудиторию как в ТВ, так и в социальных сетях. Пока Суперлига относительно новый продукт на спортивном медиарынке, наш основной фокус — на расширении аудитории и укреплении её лояльности.

— Матчи женских команд обычно проходят не в самое удобное для зрителей время. Почему до сих пор не получается изменить ситуацию?

— По регламенту Суперлиги матчи не могут начинаться раньше 13 часов — и не позднее 20 по местному времени в выходные и праздничные дни, а также не ранее 17 часов и не позднее 20 в будние дни.

В сезоне-2021 подавляющее количество матчей проходило в выходные. Время матчей определяется принимающим клубом. Мы, безусловно, рекомендуем назначать игры на время, удобное болельщикам, и уверены, что команды, как и мы, крайне заинтересованы в том, чтобы зрители приходили на стадион. Но есть и ограничения, которые в первую очередь связаны с перегруженностью инфраструктуры. Это проблема, которая не решается быстро.

— Как много зрителей сегодня ходят на матчи Суперлиги? Есть ли положительная динамика в посещаемости?

— Мы начали заниматься работой по развитию лиги два года назад. На март 2020-го был запланирован старт чемпионата с новым брендом и названием. Но случился COVID-19, и мы смогли начать сезон в Суперлиге только в августе. Поэтому судить по последним двум годам нельзя. Во многих регионах вводился запрет на посещение матчей, в целом люди воздерживались от похода на спортивные мероприятия.

При этом у нас есть другой показатель, который позволяет оценить, вырос ли интерес к женскому футболу: количество просмотров трансляций за этот год увеличилось в восемь раз по сравнению с прошлым сезоном.

— Насколько важно было создание турнира для девочек до 16 лет и до 21 года для популяризации женского футбола?

— Создание Молодёжной лиги и дивизиона ЮФЛ-девушки — один из ключевых компонентов нашей стратегии по подготовке спортивного резерва в женском футболе. Для нас это вклад в самое ближайшее будущее. Не только для сборной, но и для клубного футбола. Мы надеемся, что эти соревнования дадут возможность идентифицировать таланты, обеспечивать команды ближайшего резерва игровой практикой и получать максимальный результат от вложений в доморощенных игроков.

— Последний выход нашей сборной в четвертьфинал чемпионата Европы датирован 1995 годом. Какие перспективы у российской команды на Евро-2022?

— В декабре прошлого года сборную возглавил Юрий Красножан. Под его руководством команда провела последние восемь игр, вышла на Евро-2022 через стыки, завершив начатое Еленой Фоминой. Команда также выдала отличную серию в квалификационном турнире ЧМ-2023, потерпев лишь одно поражение от сборной Дании.

При этом у нас очень серьёзная группа в финальной стадии Евро: в соперниках сборная Швеции, которая является серебряным призёром Олимпиады и обладателем бронзовых медалей ЧМ-2017, и вице-чемпионы мира — команда Нидерландов. Швейцарию, конечно, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Но и футболистки, и тренерский штаб, и все члены команды настроены решительно и готовятся дать бой. Будем болеть в июле 2022 года и приглашаем всех поддержать женскую национальную команду!