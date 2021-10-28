Красножан — о женском Евро-2022: будем стараться выйти из группы

Короткая ссылка
Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан прокомментировал результаты жеребьёвки финального этапа чемпионата Европы 2022 года в Англии.
Красножан — о женском Евро-2022: будем стараться выйти из группы
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Мы примем участие в чемпионате Европы. А когда ты соревнуешься с сильнейшими, ты сам становишься таковым. Будем стараться выйти из группы. Но вопрос в том, чтобы команда прогрессировала», — цитирует Красножана ТАСС.

Он отметил, что до старта европейского первенства достаточно времени, чтобы подготовиться конкретно к матчу с каждым соперником. По словам Красножана, лёгких групп на Евро-2022 быть не может, поэтому российская сборная отдаст все силы для удачного выступления.

«Важно сыграть правильно, смело, тогда у нас всё получится», — сказал он.

Соперницами россиянок на групповой стадии станут команды Нидерландов, Швеции и Швейцарии.

Евро-2022 пройдёт в Англии с 6 по 31 июля.

Ранее женская сборная России крупно победила Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить