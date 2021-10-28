Красножан — о женском Евро-2022: будем стараться выйти из группы

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан прокомментировал результаты жеребьёвки финального этапа чемпионата Европы 2022 года в Англии.

«Мы примем участие в чемпионате Европы. А когда ты соревнуешься с сильнейшими, ты сам становишься таковым. Будем стараться выйти из группы. Но вопрос в том, чтобы команда прогрессировала», — цитирует Красножана ТАСС.

Он отметил, что до старта европейского первенства достаточно времени, чтобы подготовиться конкретно к матчу с каждым соперником. По словам Красножана, лёгких групп на Евро-2022 быть не может, поэтому российская сборная отдаст все силы для удачного выступления.

«Важно сыграть правильно, смело, тогда у нас всё получится», — сказал он.

Соперницами россиянок на групповой стадии станут команды Нидерландов, Швеции и Швейцарии.

Евро-2022 пройдёт в Англии с 6 по 31 июля.

Ранее женская сборная России крупно победила Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2023.